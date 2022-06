"La vagancia avanza", la fulminante frase de Myriam Bregman contra Milei

No es la primera vez que Bregman tilda a Milei de "poco trabajador". Con anterioridad, lo había cuestionado por no concurrir a los debates de comisiones en los que se tratan los proyectos de ley antes de su llegada al recinto. "Milei es bastante vagoneta, no aparece jamás a dar un debate en las comisiones, más vale que done su sueldo", había dicho la "Rusa".

Durante la sesión en la que se aprobó el proyecto de alivio fiscal, Bregman también acusó a Milei de reivindicar las políticas desarrolladas durante el menemismo. "Las peleas que dábamos contra el gobierno de Menem, que si algunos, que si por lo menos cumplieran los horarios se sentarían acá al lado, todavía tienen la cara tan dura de reivindicar", dijo señalando la banca vacía de Milei.

La banca vacía de Milei tampoco pasó desapercibida para el Frente de Todos. Fue el diputado oficialista, Leandro Santoro, quien también lanzó, durante la sesión, una fuerte crítica contra su par de La Libertad Avanza. "El día que votamos una rebaja impositiva, los libertarios no vinieron a trabajar", indicó. "Hoy que venimos a bajar impuestos, se encuentran en Colombia haciéndole campaña a la ultraderecha", agregó.

¿Dónde está Milei?

El diputado liberal viajó a principios de esta semana a Brasil, en donde compartió un acto de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Campinas, San Pablo, junto al senador brasileño, Eduardo Bolsonaro y el exdiputado chileno, José Antonio Kast.

En tanto, su gira latinoamericana continuó por Bogotá, en Colombia, a días de la segunda vuelta electoral que disputarán el candidato de izquierda, Gustavo Petro, y Rodolfo Hernández, por la derecha. “No dejen que los zurdos les roben la libertad, porque una vez que la pierden es difícil recuperarla”, aseguró Milei, durante un acto en el Teatro Astor Plaza.