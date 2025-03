Nuevo intento para investigar la estafa $LIBRA: proponen una Comisión Bicameral para conocer el rol de Javier Milei

Mónica Silva.jpeg

Diputados: oposición insiste con tratar la estafa $LIBRA

El año electoral y el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso empujó a bloques opositores y oficialistas a pujar por la agenda legislativa. La intención libertaria es correr el foco del caso $LIBRA, que será una constante demanda de una oposición cada vez más amplia. Entre las distintas iniciativas se sumó este jueves la de la senadora Mónica Silva.

Es por eso que La Libertad Avanza -junto a sus aliados- avanzaron con una convocatoria para tratar el Régimen Penal Juvenil en un plenario legislativo de cuatro comisiones: Legislación Penal, Familia y Niñez, Justicia y Presupuesto y Hacienda. El tema fue uno de los ejes de Javier Milei en su discurso de apertura y se reincorporó al mapa de prioridades del oficialismo, junto con la autorización para un nuevo endeudamiento con el FMI.

Se trataría de un encuentro para 113 diputados (un 44% de la Cámara), a los que tendrían que asistir la mitad para alcanzar el quórum. La estrategia del Gobierno quedó explicitada por la elección de la fecha del encuentro, que se dispuso a las 11 horas del miércoles 12 de marzo, lo que anticipa el pedido de sesión realizado previamente por la oposición para el caso $LIBRA, a las 12 horas del mismo día.

La respuesta opositora provino desde Democracia para Siempre, que había solicitado una sesión especial (a pesar de no tener dictamen) para conjugar todos los proyectos que discuten líneas de acción para investigar el rol de Javier Milei en el caso $LIBRA.

Tras la convocatoria del oficialismo a tratar el plenario para discutir el Régimen Penal Juvenil, la reacción fue adelantar la sesión especial dos horas (para las 10 horas del miércoles) y anticipar el encuentro de comisiones impulsado por el Gobierno. La resistencia a la estrategia de Casa Rosada se subraya al ver los bloques firmantes: Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Álvaro González, diputado del PRO que responde a Horacio Rodríguez Larreta.

javier karina milei casa rosada.jpg Javier y Karina Milei son investigados por su rol en la causa $LIBRA.

Escándalo de $LIBRA: arrepentidos apuntan contra Davis y Milei

Moty Povolotski, cofundador de DefiTuna, un protocolo de apalancamiento en Solana que proporciona liquidez, y Ben Chow, CEO de Meteora, aparecieron como los primeros arrepentidos en el marco de la estafa que se produjo con la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

A mediados de febrero, Milei sorprendió al publicar un mensaje donde alentaba a comprar el token, una acción poco común para un jefe de Estado y que despertó las dudas entre los usuarios. Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas.

En las últimas horas se conoció una conversación realizada mediante una videollamada entre Povolotski y Chow. La misma, giró en torno a cuánto sabía el cofundador de Meteora sobre los lanzamientos de Kelsier Ventures, la empresa responsable del lanzamiento de $LIBRA y sospechada de estafa en complicidad con Milei. Bajo este contexto, Chow confirmó que había trabajado con Hayden Davis en el lanzamiento de la memecoin $M3M3, otro caso en el que hubo sniping y manipulación.

Asimismo, Povolotski cuenta en la charla cómo descubrió la estafa y manifiesta: "En la misma noche, empiezan a desaparecer, pienso que están ocupados. Me estoy por ir a dormir y veo todo el escándalo alrededor de Milei. Abro los gráficos y veo que extrajeron u$s100, 200 millones, una locura. Desde ese momento Hayden no me podía tomar más por tonto".

hayden-davis-javier-milei-casa-rosadajpg.webp Hayden Davis junto al presidente Javier Milei. Ambos están señalados por diseñar un fraude cripto.

"En ese momento entendí que él tenía un 100% de control de todo eso. Él era responsable. Les escribí un mensaje muy duro a Hayden, que se molestó, y a todos los que tenían algo que ver con esto. Esta no es la manera en la que nos manejamos", añadió.

Posteriormente, apuntó contra las acciones de Milei: "Si algo es un robo, esto es un robo. Uno contra uno. Y todos están metidos. Todo el mundo sabía de esto. Todo el mundo snipeo, y había gente que entró antes y después. Y mucha gente perdió mucho dinero. Pero lo peor de todo es un Presidente que queda con mala imagen. Y cuando un Presidente queda involucrado y ellos se ofenden. No querés estar ahí".