Sesiones ordinarias: arrancó la pulseada por la agenda entre La Libertad Avanza y la oposición

Habilitado el período de sesiones ordinarias, el tema se volverá a instalar desde el Congreso. El año pasado el proyecto de bajar la edad a 13 años se debatió largo y tendido. Hubo siete reuniones informativas de las que participaron 26 expertos. Laura Rodríguez Machado, diputada del PRO, muy allegada a Patricia Bullrich y titular de la comisión de Legislación Penal, retomará el debate en un nuevo plenario que se celebrará el próximo miércoles al mediodía.

La cordobesa no la tendrá fácil: en total, son 113 los diputados que integran las cuatro comisiones que deben abordar el tema. Allí conviven legisladores de distintos signos políticos y miradas divergentes en torno a un tema tan sensible. Pero Rodríguez Machado apuesta a que el tema, junto con el proyecto de Régimen Penal Juvenil, prospere en el corto plazo.

Es probable que los representantes del oficialismo cuelen en el debate el caso de Kim, apunten contra Kicillof, a quien los libertarios, con José Luis Espert a la cabeza, acusan de tener “las manos llenas de sangre”. Seguramente, también insistan con slogans como “el que las hace las paga” o “delito de adulto, pena de adulto”.

Habrá que ver cómo prospera el debate. Para eso, será clave la postura que tomen no solo los dialoguistas, sino incluso algunos sectores de UP que se referencian en Sergio Massa. Aun así, Rodríguez Machado se muestra confiada en que el debate llegará a buen puerto. “No hay discusión de que la edad debe bajar”, dice la diputada.

Asimismo, en el entorno de la diputada del PRO aseguran que el contexto actual difiere, y mucho, del de julio del año pasado, cuando el tema comenzó a tratarse. Es que, por un lado, en los últimos meses ocurrió algo “impensado”: avanzaron leyes de corte penal. Y, en varios casos, fue con el acompañamiento de UP. Y a esto se le añade otro ingrediente, y es que el Poder Ejecutivo está “decidido a avanza”. Todo esto, combinado con el “termómetro social”, allanaría el camino para que la iniciativa prospere.

Trueque: FMI por Presupuesto

El 1 de marzo, el principal anuncio de Milei fue el envío del acuerdo con el FMI al Congreso. Las reacciones, por parte de la oposición, no se hicieron esperar. El primero en pronunciarse fue Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal.

A través de su cuenta de Twitter, el bonaerense dijo: “Presidente cuente con el Congreso para respaldar toda negociación que robustezca la moneda y mejore las perspectivas de desarrollo. Eso sí; asegúrese que el acuerdo con el FMI venga acompañado de la ley de presupuesto que usted debe y que fortalecería cualquier entendimiento”.

En otras palabras, Massot condicionó al Presidente: su bancada estaría dispuesta a acompañar el acuerdo, siempre y cuando, Milei saque de los cajones el debate por el Presupuesto 2025, que los propios libertarios frenaron hacia finales del año pasado.

Pero Massot no es el único que plantea que una cosa debería estar atada a la otra. En primer lugar, son varios los diputados de su bloque que respaldan la postura. Entre ellos, el cordobés Oscar Agost Carreño.

“El Congreso debería votar un acuerdo con el FMI, como no lo hizo Milei cuando era diputado. Pero, tendría que exigir que el Gobierno exhiba su programa económico, financiero, fiscal y cambiario. Es por ello que en nuestro bloque creemos que debe aprobarse el acuerdo junto con la ley de Presupuesto”, se explayó Agost Carreño en diálogo con este medio.

Al menos un sector de los diputados de Democracia para Siempre, que se referencia en Facundo Manes y Martín Lousteau, coindice en la postura del “bloque de Miguel Ángel Pichetto”. “El acuerdo tiene que estar acompañado y ser parte del Presupuesto”, dijo Fernando Carbajal, diputado de ese espacio a este medio.

En UP también hay quienes ya empiezan a plantear por lo bajo esta propuesta. Sobre todo aquellos legisladores nacionales que son oficialismo en sus provincias. “Quieren acuerdo con el FMI, traten el Presupuesto”, dijo un referente de UP que responde a un gobernador. Y acotó: “Somos solidarios en las deudas, pero no reparten las ganancias”.

Quienes consideran que el acuerdo con el FMI podría ser la llave que destrabe el Presupuesto 2025 (y con ellos que los gobernadores se garanticen obras y fondos de manera certera), destacan que el Poder Ejecutivo está “urgido” en que el asunto prospere. “Quieren pisar el tipo de cambio hasta las elecciones”, de allí el apuro por cerrar con el organismo internacional.

El debate por la “Ley de leyes” podría ser aprovechado por los opositores para otros reclamos que vienen haciendo desde hace rato, como por ejemplo, encontrar una manera que obligue al Presidente a repartir los ATN (que hoy no lo hace), así como también, que se coparticipe el impuesto a los combustibles.

Escándalo cripto y pliegos judiciales

Por estas horas, tanto Unión por la Patria como la UCR analizan cómo avanzar con los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. En las próximas horas podrían haber definiciones en torno a si llevar los pliegos al recinto. Aunque, claro está, la situación de ambos no es la misma.

Mientras que García Mansilla ya juró frente a los supremos, el futuro de Lijo se terminaría de definir este jueves, cuando los cuatro supremos definan si aceptan la licencia del juez Federal.

La expectativa de un sector de Unión por la Patria, la UCR e incluso algún senador del PRO es llevar el pliego de este último (que ya fue dictaminado) para rechazarlo en el recinto. Pero, todavía está todo en análisis.

Por otra parte, en Diputados la oposición intenta sostener el escándalo cripto que envuelve al Presidente y a su hermana Karina Milei.

p19-pablo blanco_opt.jpeg El senador Pablo Blanco volvió a presentar el proyecto de la Comisión $LIBRA.

Los bloques de Democracia para siempre y Encuentro Federal convocaron a una sesión para el martes 11 a las 12, para avanzar con la decena de proyectos vinculados al tema. En su mayoría, son pedidos de informe, junto con la propuesta que busca crear una comisión investigadora del caso, similar a la que fracasó en el Senado semanas atrás. Para que el debate prospere, será clave el acompañamiento de UP así como también de la Coalición Cívica.

En paralelo, este miércoles, el senador de la UCR, Pablo Blanco, volvió a presentar el proyecto para crear la comisión investigadora $LIBRA que semanas atrás fracasó en el recinto por un voto.