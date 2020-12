Katopodis: "Mi responsabilidad es terminar las obras que cayeron en la grieta"

"Mi responsabilidad es terminar las obras que cayeron en la grieta, pero también terminar las obras que inició el macrismo, que es lo que estoy haciendo ahora", manifestó Katopodis.

En diálogo con el programa "Incorrectamente políticos", que conduce Guadalupe Vázquez por Radio Rivadavia, el ministro precisó: "Cuando llegamos encontramos un Ministerio donde el 70% de las obras estaban paradas, donde todas las obras de 2015 estaban paralizadas porque habían caído en la grieta".

"Nos hemos encontrado con gobernadores e intendentes que nos narraban una realidad en sus provincias que estaba muy distante de lo que el gobierno de Cambiemos anunciaba en la tapa de los diarios", manifestó.

En esa línea, el funcionario nacional destacó que les "tocó la responsabilidad de contarlo", pero ahora su "responsabilidad es administrar el presupuesto de obra pública de una manera absolutamente transparente, sin grandes anuncios y con objetivos concretos".

"Lo que no puede pasar es que terminar una obra pública en la Argentina sea un calvario. No puede pasar que todos tengamos el recuerdo o la noticia de alguna obra que empezó hace 15 años y todavía no terminó", subrayó.

Para Katopodis, "a la gente no le importa quién empieza la obra pública, quién corta la cinta, ni quién las licita. Lo que necesita es que las obras se hagan y que podamos ir cerrando esa brecha de infraestructura que tiene el país".

"No hemos cortado ninguna cinta de alguna obra que ya estaba inaugurada", apuntó el ministro de Obras Públicas, y afirmó que "los fondos" de obras públicas están "garantizados para las 24 jurisdicciones".

En ese sentido, advirtió que "no hay ninguna posibilidad de que en la Ciudad de Buenos Aires, ni en el resto de las provincias, no se administre la obra pública de manera absolutamente clara, transparente y equitativa".

Por último, indicó que durante el gobierno de Mauricio Macri "el aumento de la obra pública en la Ciudad de Buenos Aires aparece como un dato absolutamente extraordinario", y detalló: "En un 2590% no aumenta ninguna jurisdicción".

"Claramente ha habido en la administración y asignación de los recursos y de la obra pública que, en los últimos 4 años del gobierno de Macri, tuvo una orientación y asignación que suena un poco arbitraria", sentenció.