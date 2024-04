ONGs contra el cáncer denunciaron que murieron "al menos 6 personas esperando su medicación"

En ese sentido apuntó que "están atentando directamente contra el derecho a la salud y a la vida" y reportó que "desde el 10 de diciembre fallecieron seis personas, por lo menos que conocemos, esperando su medicación. Realmente es un tema que no puede esperar", subrayó.

Presentaron un amparo contra el Gobierno por la falta de entrega de medicamentos oncológicos

Ante este panorama, desde Unidos por el Cáncer presentaron un amparo colectivo para los pacientes que tengan que solicitan su medicación a través de la DASDE (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales). "Son personas que no obtuvieron su medicación del banco de drogas de su provincia y su medicación no está en el banco de drogas complementario de Nación", denunció.

La medida fue impulsada por la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina, la Asociación Civil Sostén, la Fundación Entrelazando Esperanzas, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Llegaremos a Tiempo de la ciudad de Villa Gesell.

"Desde el 10 de diciembre esos pacientes no reciben esa medicación. Son cuatro meses y medio sin medicación oncológica. Hay distintos estadios y que cuando la enfermedad está avanzada necesitan rápidamente contar con la medicación y avanzar con su tratamiento".

"Hay gente que empezó el tratamiento pero hoy no lo puede continuar porque no le entregan la medicación. Esto no solamente afecta a su salud, a su parte orgánica, sino a su parte emocional", agregó.