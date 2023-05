Operativo clamor: quiénes son los que piden Cristina candidata.

Si bien el gobernador Axel Kicillof no participó de esta campaña fue el orador principal en el cierre de la movilización que militantes, sindicatos y funcionarios kirchneristas hicieron al Palacio de Tribunales bajo la consigna "Democracia o Mafia Judicial". En esa oportunidad dijo que "Vamos a llenar las urnas de votos y vamos a romper la proscripción para que Cristina decida. Si ella quiere, el pueblo la va a acompañar y va a volver a ejercer cargos" , sostuvo.

En este marco el intendente de Ensenada Mario Secco es uno de los más fervientes militantes del operativo clamor. “A pesar de que la gente la está pasando re mal con este plan económico y no llega a fin de mes, Cristina es la esperanza para todos ellos y la única que puede ordenar este desorden”, afirmó el intendente de Ensenada en diálogo con AM750. Y sentenció: “La única garantía de que esto cambie es Cristina. No hay plan B para nosotros. No nos confundamos”.

Aseguran que Cristina Kirchner será candidata en las PASO

En la recta final de cara a conocer las candidaturas para las elecciones de este 2023, una de las grandes incógnitas es qué hará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si bien en su última aparición pública en el Teatro Argentino de La Plata la expresidenta dijo haber dado "lo que tenía que dar", en las últimas horas resurgió la posibilidad de una candidatura.

En su programa "Mañana Sylvestre" que se emite en Radio 10, el periodista Gustavo Sylvestre aseguró que en el entorno de la Vicepresidenta "hay mucha actividad". "Se ha ordenado encender todos los motores, bajar al territorio, ir casa por casa, porque la información que tenemos hasta hoy es que Cristina es candidata", aseguró.

"Dicen que Máximo Kirchner iría como candidato a Senador por la provincia de Buenos Aires, es una de las fórmulas que se están elaborando", añadió Sylvestre.