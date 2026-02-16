Pablo Grillo apuntó contra Patricia Bullrich por el disparo: "La quiero ver presa" + Seguir en









El fotógrafo que recibió un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante una protesta frente al Congreso responsabilizó a la exministra de Seguridad por la conducción del operativo y reclamó que la Justicia avance también sobre su actuación. Continúa en rehabilitación neurológica y aún no fue dado de alta.

Pablo Grillo sostuvo que no observa avances suficientes en materia judicial y cuestionó la línea defensiva del gendarme.

A casi doce meses del episodio que lo dejó internado con lesiones neurológicas, Pablo Grillo habló públicamente sobre el disparo que sufrió mientras cubría una movilización en las inmediaciones del Congreso y señaló responsabilidades políticas en la conducción del operativo.

El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando un efectivo de Gendarmería lanzó un cartucho de gas lacrimógeno en forma horizontal que impactó en su cabeza. La magistrada María Servini procesó al uniformado al considerar que el accionar fue intencional por la modalidad del disparo.

En diálogo con el medio lavaca, el fotógrafo sostuvo que no observa avances suficientes en materia judicial y cuestionó la línea defensiva del agente, quien argumentó que actuó bajo órdenes. “No se puede apuntar a la cabeza con ese tipo de arma”, afirmó. Además, reclamó que la responsabilidad alcance a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Él podría haber apuntado para arriba. La onda es que tienen que ir presos los dos. A Bullrich yo la quiero ver presa. A él, meterlo preso y que no pueda agarrar más un arma”, remató.

Pablo Grillo continúa con su rehabilitación Actualmente continúa con tratamientos en el hospital Rocca y anticipó que podría recibir el alta hacia fines de febrero. La rehabilitación, explicó, le impide retomar plenamente su vida social y laboral.

Pablo Grillo continúa con su rehabilitación Actualmente continúa con tratamientos en el hospital Rocca y anticipó que podría recibir el alta hacia fines de febrero. La rehabilitación, explicó, le impide retomar plenamente su vida social y laboral.

Durante la entrevista también recordó a Diego Armando Maradona y mencionó muestras de respaldo de dirigentes y referentes culturales. Su padre reveló que Cristina Kirchner se comunicó con la familia al inicio de la internación. En los últimos días reapareció en redes sociales con un mensaje dirigido a la exfuncionaria y aseguró que continuará ejerciendo su trabajo en coberturas de protesta.