Cuarto paro general a Javier Milei: cómo queda en el ranking histórico de huelgas de la CGT en democracia

Con la huelga convocada por la CGT, Javier Milei llegará a cuatro paros generales en poco más de dos años de gestión. El promedio lo ubica entre los presidentes no peronistas con mayor nivel de conflictividad desde 1983.

La CGT anunció un paro general para el día en que se trate la reforma laboral en Diputados.

Si la protesta anunciada por la CGT para el día en que se trate la reforma laboral en Diputados se concreta , Javier Milei afrontará su cuarto paro general en 802 días de mandato . La cifra lo posiciona entre los jefes de Estado con mayor nivel de conflictividad sindical desde el regreso de la democracia y lo acerca a los registros de Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín.

El actual Presidente ya había marcado un hito que difícilmente pueda considerarse un logro: fue el mandatario electo que sufrió la huelga general más rápida desde 1983 . Apenas 45 días después de asumir, el 24 de enero de 2024, la central obrera paralizó actividades en rechazo al mega DNU 70/23.

Con cuatro medidas de fuerza en poco más de dos años, Milei promedia un paro cada 200 días. En ese rubro sólo lo superan De la Rúa —con una huelga cada 92 días durante su breve gestión— y Alfonsín, que enfrentó una cada 157 días.

Los datos, relevados por la Universidad Austral, muestran una tendencia persistente: los presidentes no peronistas concentran la mayor cantidad de paros generales en menos tiempo de gobierno.

Desde 1983 se registraron 46 huelgas generales. De ese total, 28 recayeron sobre administraciones no peronistas —Alfonsín, De la Rúa, Mauricio Macri y Milei— en apenas 14 años de gestión acumulada. En contraste, los gobiernos del PJ —Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández— sumaron 16 paros a lo largo de 28 años.

En promedio, los mandatarios no peronistas enfrentaron más de siete huelgas por gestión, mientras que los peronistas apenas superan las dos por mandato.

El ranking histórico

Alfonsín encabeza la lista con 13 paros generales, muchos de ellos impulsados por el histórico dirigente Saúl Ubaldini. Le siguen De la Rúa y Menem, ambos con ocho. Un escalón más abajo aparecen Cristina Kirchner y Macri, con cinco cada uno, aunque con diferencias en la duración de sus gestiones.

Con el cuarto paro, Milei escala posiciones y supera a Duhalde (dos) y a Néstor Kirchner (uno), quedando sólo por debajo del pelotón de expresidentes con cinco o más huelgas.

El caso más llamativo sigue siendo el de Alberto Fernández: completó cuatro años de mandato sin un solo paro general, un hecho inédito para un presidente sin reelección en la etapa democrática reciente. La pandemia de Covid-19 y su alianza política con la conducción cegetista explican, en parte, ese récord.

Picos y años sin huelgas

Los momentos de mayor conflictividad se dieron en 1986, durante la presidencia de Alfonsín, y en el bienio 2000-2001, bajo De la Rúa. En cambio, hubo largos períodos sin paros generales, en su mayoría durante gestiones peronistas. La excepción fue 2016, primer año de Macri, cuando la CGT no convocó a ninguna medida de fuerza.

El nuevo paro contra Milei —motorizado en este caso por el debate de la reforma laboral— vuelve a poner en escena una constante de la política argentina: la mayor presión sindical sobre gobiernos de signo no peronista. Con cuatro huelgas en poco más de dos años, el libertario ya quedó inscripto en esa estadística.