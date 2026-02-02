Pablo Grillo regresó a su casa tras 10 meses de hospitalización + Seguir en









El fotógrafo, herido por un cartucho de gas lacrimógeno durante una marcha de jubilados en 2025, volvió a su hogar tras casi un año. Su familia celebró el reencuentro y volvió a exigir justicia por el ataque.

Pablo Grillo fue recibido por su familia luego de una larga internación, mientras la causa judicial sigue avanzando y apunta a la cadena de mando de las fuerzas de seguridad.

El fotógrafo Pablo Grillo, que fue herido por un gendarme en una marcha de jubilados en marzo de 2025, regresó a su casa luego de diez meses de hospitalización. La noticia la difundió su familia con un emotivo video, que muestra la llegada de Grillo a su casa, luego de haber batallado contra la muerte por las graves heridas que le produjo un cartucho de gas lacrimógeno.

"Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige justicia", escribieron sus familiares junto a las imágenes.

Video: Pablo Grillo regresó a su casa tras 10 meses de hospitalización Pablo Grillo regresó a su casa tras 10 meses Así regresó a su hogar Pablo Grillo, tras 10 meses de hospitalización. "Bienvenido Pablito" dice con alegría y emoción uno de sus familiares. La semana pasada, el padre de Pablo, Fabián Grillo, cuestionó duramente al Gobierno y a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y la acuso de armar “construcción de mentiras” alrededor del hecho que dejó de gravedad a su hijo.

Fabián también subrayó como las declaraciones y posturas oficialistas, fueron cambiando a medida que salían a la luz los detalles de la agresión contra Pablo: "Empezaron mintiendo y cada vez que declaran dicen una mentira distinta. Primero dijeron que Pablo estaba detenido, después que la munición había rebotado tres veces en el pavimento. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente", afirmó.

En ese sentido, remarcó que se haya hablado de una supuesta posesión de armas y del secuestro de ellas, cuando esto no ocurrió: "¿Dónde están las armas? ¿A quiénes detuvieron? Cuando se secuestra un arma, hay detenidos. Acá no los hay", remarcó, y apuntó también contra algunos sectores del periodismo por no repreguntar. "Lo peor es la gente que les cree y los periodistas que los dejan explayarse sin repreguntar. Es absurdo lo que plantean" sentenció.

Grillo comparó el caso de su hijo con otros episodios emblemáticos de violencia institucional en el país, como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Recordó que, en aquellas ocasiones, también se intentó exagerar supuestas amenazas para legitimar la represión. "En el caso de Nahuel se hablaba de armas antiaéreas y eran tres piedras y una gomera. Acá pasa lo mismo: magnifican un hecho para justificar la violencia y demonizan a una persona que estaba sacando fotos, que es mi hijo", señaló. Papa de Pablo Grillo 2.jpg "Nos siguen agrediendo con la mentira, siguen agrediendo a Pablo, a nuestra familia y a toda la sociedad. Es una inmoralidad absoluta, y lo dicen desde un lugar de poder", sostuvo el Fabián en una entrevista con Mañanas Argentinas por C5N. Además, afirmó que la investigación judicial no se centra únicamente en el efectivo que accionó el arma, identificado como el cabo Héctor Guerrero, sino que apunta también a la cadena de mando. "Está claro que actuó bajo órdenes. No disparó una sola vez. La orden vino del Ministerio de Seguridad, no hubo orden judicial. Eso lo dicen los propios fallos", subrayó, y consideró que la ex ministra "se autoinvolucra" cada vez que intenta justificar el procedimiento de las fuerzas.

