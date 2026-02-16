"Si tocan una coma, vuelve al Senado": el kirchnerismo advierte a Javier Milei por el artículo de licencias en la reforma laboral + Seguir en









El jefe del bloque de Unión por la Patria advirtió que cualquier cambio en Diputados obligará a que el proyecto regrese al Senado. El oficialismo busca corregir artículos sensibles vinculados a licencias médicas para garantizarse los votos en la Cámara baja, luego de que la inclusión de este último punto generara controversias.

“Cualquier cambio que le quieran hacer al proyecto, tiene que volver al Senado”, afirmó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Mariano Fuchila

La decisión del Gobierno de introducir correcciones en la reforma laboral -en especial en el polémico artículo sobre licencias por enfermedad- que ya cuenta con media sanción en el Senado encendió la reacción inmediata de la oposición en la Cámara de Diputados.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue categórico al advertir sobre las implicancias reglamentarias de cualquier modificación. “Cualquier cambio que le quieran hacer al proyecto, tiene que volver al Senado”, afirmó.

Según explicó, al intervenir Diputados como cámara revisora, cualquier alteración en el texto obliga a que el expediente regrese a la cámara de origen. “En ese caso el Senado, como cámara de origen, tendrá que volver a dictaminar, a favor o en contra de los cambios introducidos. A partir de eso habrá o no ley", detalló.

Más allá de las discusiones puntuales, el legislador dejó en claro que su espacio rechaza la iniciativa en términos generales. “No solo queremos eliminar ese artículo de las licencias, sino que partimos de un rechazo en general”, sostuvo.

Martínez también proyectó el escenario posterior a una eventual aprobación. A su entender, el conflicto podría trasladarse a los tribunales y debería ser impulsado por los gremios. “La vía de la judicialización habrá que trabajarla sobre el texto definitivo. Sería muy bueno que, si esa vía existiese, la plantearan los perjudicados. Cualquier acción que se haga en ese sentido debería ser coordinada con el movimiento obrero", señaló en declaraciones radiales.

Las licencias, el punto en disputa El cruce se produce luego de que el propio oficialismo reconociera inconsistencias en la redacción del artículo vinculado a licencias médicas, que incluía recortes salariales y generó fuerte rechazo. La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo impulsará cambios para contemplar enfermedades graves. “Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario”, aseguró. No obstante, aclaró que se exigirá una “corroboración fehaciente” para evitar lo que definió como la “industria del juicio” y la utilización de certificados psiquiátricos falsos. Con la confirmación de que el texto será retocado en la Cámara Baja, el kirchnerismo anticipa que buscará extender el debate parlamentario y forzar una nueva revisión en el Senado, lo que podría demorar la sanción definitiva de la norma. La estrategia que planea el oficialismo para evitar que vuelva al Senado Patricia Bullrich explicó que mantiene conversaciones con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, para determinar si el ajuste se implementará a través de una corrección reglamentaria o con "un artículo de ley que se vote como otra ley". "Le vamos a buscar la forma, pero bien cerrado y que no sea parte de una industria que queremos desarmar”, dijo. Además, comentó que intercambió posturas con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, y remarcó la intención de avanzar en una salida “con un certificado claro que no sea parte de una industria que queremos desarmar”.