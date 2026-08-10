Pablo Moyano llamó a reorganizar el peronismo: "Mientras discutimos nombres, la gente se caga de hambre"

El dirigente camionero anticipó una movilización al Ministerio de Economía y aseguró que la protesta “va a ir creciendo” frente al deterioro de la situación económica. También cuestionó a la dirigencia del PJ.

El dirigente camionero P ablo Moyano lanzó una fuerte crítica al peronismo por la falta de una alternativa política frente al Gobierno de Javier Milei y reclamó que el espacio deje atrás las disputas internas para comenzar a construir una propuesta para los trabajadores. “¿Y el peronismo dónde está? Seguimos discutiendo si Cristina, Massa, Axel o Máximo, mientras la gente se caga de hambre. ¿Qué le ofrecemos al laburante?” , planteó.

En una entrevista con Futurock, Moyano sostuvo que la principal responsabilidad de la oposición es construir una alternativa capaz de interpelar a quienes están atravesando dificultades económicas. Advirtió que, si el peronismo no logra ofrecer una respuesta concreta, el oficialismo podría volver a capitalizar electoralmente ese vacío. “Si no le ofrecemos nada a la gente, van a votarlos otra vez” , afirmó.

El dirigente sindical consideró que el peronismo necesita ordenar su interna y comenzar a discutir candidatos, pero también un programa que permita recuperar el vínculo con los trabajadores. “El peronismo se tiene que ordenar y empezar a dar soluciones” , sostuvo, en una crítica que apuntó directamente a la dirigencia del espacio.

Moyano cuestionó particularmente la discusión alrededor de los principales referentes peronistas y reclamó que la oposición deje de concentrarse exclusivamente en los nombres propios. En ese sentido, planteó que el espacio debe abrir un debate sobre qué propuesta pretende ofrecer frente a las políticas económicas y laborales impulsadas por Milei.

“Nosotros ponemos el cuerpo, vamos detenidos y estamos en la calle, pero ellos nos vienen a buscar cuatro meses antes” , cuestionó, al marcar una distancia entre la dirigencia política y las organizaciones sindicales que participan de las movilizaciones contra el Gobierno.

A pesar de sus críticas a la conducción política del peronismo, Moyano se mostró confiado en que el espacio podrá encontrar una figura capaz de encauzar el descontento social. “Yo estoy convencido de que va a surgir alguien del peronismo que encauce el sentir nacional”, afirmó. Y agregó: “Creo fielmente que lo que venga, lo vamos a derrotar”.

Pablo Moyano cuestionó la política económica de Javier Milei

El planteo de Moyano se produjo en paralelo a una fuerte advertencia sobre la situación económica y social. El dirigente anticipó que las movilizaciones contra el Gobierno continuarán y sostuvo que el escenario podría profundizarse en los próximos meses. “La movilización va a ir creciendo porque esta situación está empeorando. Ojalá sea una movilización constante”, afirmó.

En ese marco, adelantó que habrá una movilización hacia el Ministerio de Economía. “Va a haber una marcha muy grande al Ministerio de Economía porque esta crisis es para todos. Incluso para los que ganan un buen sueldo”, sostuvo.

El dirigente camionero ubicó la defensa del empleo como el principal objetivo del sindicalismo. “Queremos defender el laburo”, afirmó, y rechazó los argumentos del Gobierno para avanzar con modificaciones en las relaciones laborales y los convenios colectivos.

En particular, Moyano cuestionó las declaraciones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre la necesidad de modernizar los convenios colectivos. “Lo que dice Pettovello es verso. Habría que decirle que todos los convenios colectivos de trabajo se van modernizando, es mentira que son de 40 años atrás”, sostuvo.

También acusó al Gobierno de intentar utilizar la discusión laboral para desplazar el foco de los recientes reveses políticos. “El Gobierno quiere tapar la derrota que sufrieron hace unos días, pero nosotros no vamos a hacer nada en contra de los laburantes”, afirmó.

Moyano rechazó además la acusación de que las medidas de fuerza sindicales responden a la defensa de los recursos de los gremios. “Cada vez que hay una medida de fuerza, los Gobiernos de derecha dicen que defendemos la caja sindical. Pasa desde el menemismo”, señaló.

El dirigente sostuvo que su gremio participa desde hace meses de las movilizaciones de los viernes y reclamó ampliar la participación. “Hace meses nuestro gremio participa de la marcha de los viernes, ojalá podamos ser más”, afirmó.

La ofensiva de Moyano también alcanzó al sector empresario. “Los empresarios están agrandados. Los gobernadores son traidores”, sostuvo, y cuestionó las condiciones laborales que, según su mirada, podrían derivarse de las nuevas modalidades de empleo.