Camioneros activó un paro por tiempo indeterminado y vuelve a tensar el frente sindical

La medida fue anunciada por Pablo Moyano tras una asamblea en la planta Mega, con reclamos por efectivización de contratados y condiciones laborales. El conflicto se da en medio del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

El Sindicato de Camioneros , encabezado por Pablo Moyano , decretó un paro por tiempo indeterminado en la planta Mega de Coca-Cola en reclamo de mejoras laborales y mayor estabilidad para los trabajadores, en una medida que promete prolongarse hasta que la firma responda a sus demandas.

La decisión se tomó este viernes durante una asamblea que reunió a unos 1.500 empleados de la planta, junto al secretario adjunto Moyano, el secretario gremial Marcelo Aparicio y delegados del sector. Allí, los trabajadores exigieron la efectivización de contratados , mejores condiciones de presentismo y la incorporación de personal para el turno nocturno , cuestiones que consideran esenciales para equilibrar las cargas de trabajo y los salarios.

“Estamos de paro y nos vamos a quedar en la planta hasta que tengan una solución”, declaró Moyano ante la multitud de afiliados, reafirmando la postura inamovible del sindicato frente a la empresa. Los trabajadores respaldaron la posición y reclamaron condiciones laborales “dignas” y una remuneración que refleje el esfuerzo diario en una planta estratégica para la operación de la multinacional.

Esta movida se inscribe en un contexto más amplio de tensión laboral y sindical. Moyano aprovechó la convocatoria para cuestionar la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional , invitando a la movilización general el 11 de febrero , fecha en la que el proyecto será tratado en el Congreso . “Hay que estar todos en la calle para defender los derechos conquistados”, afirmó el dirigente, intentando articular el reclamo sectorial con una respuesta gremial más amplia.

La medida de fuerza en Coca-Cola, aunque sectorial, adquiere relevancia política porque ocurre en un momento en que la discusión sobre cambios normativos en el empleo está en la agenda pública y sindical. Además, refleja las fracturas internas dentro de las organizaciones obreras sobre cómo enfrentar a empresas multinacionales y al propio poder político, en una Argentina donde los conflictos laborales han escalado en los últimos meses.

Mientras tanto, representantes de la empresa aún no emitieron una respuesta pública que contemple las exigencias del sindicato, lo que deja al conflicto abierto y con posibilidades de tensión prolongada si no hay avances concretos en las negociaciones.

La CGT se reúne de cara a la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a su Consejo Directivo para este viernes a las 11 en la sede histórica de la calle Azopardo, en Buenos Aires, con el objetivo de decidir la estrategia sindical ante el inminente tratamiento de la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se espera comience a debatirse en el Senado.

CGT marcha 18/12 La CGT reúne este viernes a su consejo directivo.

La cita fue programada en medio de la presión por parte del oficialismo para avanzar rápidamente con el proyecto y obliga a la central obrera a fijar una postura clara sobre si continúa apostando al diálogo con legisladores o si acompaña respuestas más duras, como movilizaciones o un paro nacional coordinado con otras centrales gremiales.

En el interior de la organización hay tensiones sobre el rumbo a seguir. Sectores ligados a dirigentes como Héctor Daer y Gerardo Martínez mantienen la idea de buscar consensos y negociar cambios técnicos al texto con gobernadores y senadores para minimizar el impacto de la reforma.