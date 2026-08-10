Diego Santilli acaricia acuerdo con gobernadores por tarifas para destrabar "zonas frías" en el Senado

El jefe de Gabinete aceleró contactos con las provincias este fin de semana para consensuar el envío de un nuevo proyecto de ley sobre "zonas cálidas". Y se sumaría a la reunión de gobernadores este miércoles en Misiones.

Luego del revés sufrido por La Libertad Avanza en el Senado durante el tratamiento de la desguazada ley de Tierras, Diego Santilli salió a recomponer los acuerdos con los gobernadores "dialoguistas" . El objetivo es ahora destrabar en la Cámara Alta el tratamiento de la denominada ley de Zonas Frías que recorta subsidios al gas de cara a la cumbre de mandatarios del Norte Grande que tendrá lugar este miércoles en Misiones en que participaría también el jefe de gabinete.

Según señalaron a Ámbito fuentes al tanto de las conversaciones, durante el fin de semana el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo un diálogo permanente con los gobernadores del Norte Grande que participarán del encuentro, con el objetivo de acercar posiciones y avanzar en un proyecto consensuado . La hoja de ruta contempla dos pasos: por un lado, avanzar con la aprobación definitiva en el Senado del proyecto de Zonas Frías; por otro, presentar en el Congreso una iniciativa específica para las Zonas Cálidas, trabajada y consensuada entre las provincias y el Gobierno.

De esta manera, Nación y los gobernadores buscan contemplar las distintas realidades climáticas y energéticas del país dentro de un esquema que atienda tanto a las provincias que enfrentan bajas temperaturas durante buena parte del año como a aquellas donde el consumo eléctrico aumenta fuertemente durante los meses de calor. El encuentro de Posadas será clave para terminar de definir los detalles de la propuesta y alcanzar una posición común de los mandatarios del Norte Grande antes de avanzar con su presentación en el Congreso.

En Posadas, Hugo Passalacqua recibirá a sus colegas para reactiva una agenda de reclamos a la Casa Rosada. Además del gobernador anfitrión, otros mandatarios que tenían el rótulo de "dialoguistas" como el tucumano Osvaldo Jalde y el salteño Gustavo Sáenz, mandaron a sus senadores a quitarle el apoyo a los capítulos de extranjerización de tierras y de manejo del fuego la semana pasada en el Senado, lo que obligó a La Libertad Avanza a amputar los artículos centrales de la iniciativa que impulsaba el Gobierno para garantizar su aprobación.

Esos mismos gobernadores "dialoguistas", con la presencia de otros peronistas nítidamente opositores como Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfran (Formosa), son los que se reunirán en Misiones para volver a la carga con el reclamo de una compensación a las provincias de "zonas cálidas" tras haber aportado los votos en Diputados para aprobar el recorte de subsidios del gas en las denominadas "zonas frías".

Santilli con gobernadores: el hombre de Milei alinea la relación con las provincias.

Tras el ajuste energético votado en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo hasta ahora no cumplió la promesa de esa compensación -para las provincias con alto consumo eléctrico por el calor en el verano, y el proyecto de "zonas frías" quedó sin tratamiento en Senado. Sin embargo, en el Gobierno reactivaron las gestiones con los gobernadores del norte para consensuar el envío al Congreso del proyecto pendiente de "zonas cálidas" y liberar así la sanción definitiva de "zonas frías" en la Cámara alta.

Con la media sanción que se aprobó en Diputados, y en caso de convertirse en ley en el Senado, quedarán excluidos del subsidio al gas al menos 55 departamentos en la provincia de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Desde el Gobierno argumentan que con esta modificación se logra un ahorro fiscal de entre $200 y $460 mil millones de pesos.

Las negociaciones de Diego Santilli

El proyecto se logró sancionar en la Cámara baja a partir de las negociaciones a la carta de Santilli con un grupo de provincias del Norte Grande para otorgarles beneficios a través de subsidios a la energía eléctrica y compensarle asi en el verano, a las zonas de mayor consumo energético, la suba de tarifas que sufrirán los pobladores de sus distritos por la modificación del régimen de zonas frías. Alli aparecen los gobernadores de Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, integrantes fijos del staff de aliados del Gobierno en el Congreso.

Si bien en las primeras conversaciones se esperaba que el beneficio a "zonas calientes" se instrumente a través de una resolución de la Secretaria d Energia, que depende del Ministerio de Economía de Luis "Toto" Caputo, la medida nunca se hizo efectiva y ahora los gobernadores habrían optado por consensuar con el gobierno nacional la presentación de un proyecto de ley que blinde esa disposición. Ese será uno de los temas a aborda en el viaje que Santilli y Caputo, realizarán este viernes a Catamarca donde se reunirán con el gobernador local, Raúl Jalil, y el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez.

En paralelo, y dos dia antes de ese encuentro, Passalacqua oficiará este miércoles de anfitrión de sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suarez (Santiago del Estero). Una cumbre que será la continuidad de la 23ª Asamblea del Norte Grande realizada el 2 de junio en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Reclamos por tarifas

En esa oportunidad, los gobernadores ya habían planteado ante Santilli, a quien sumaron a la reunión en la sede del CFI, una amplia agenda de reclamos que incluían desde infraestructura vial, energética y gasífera, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la necesidad de sostener inversiones públicas en el interior. La semana pasada, el correntino Valdés quien participará de la cumbre de gobernadores del Norte Grande, se encargó de enviarle un recordatorio a la Casa Rosada: “nosotros venimos hablando de lo que es el precio de la logística y de un reclamo que venimos haciendo desde el Norte Grande que es el costo de la distribución de la electricidad y que nosotros vamos a buscar tener una tarifa diferenciada a través de una ley como es la ley de zona fría, vamos a estar presentándolo al proyecto el 12 de agosto”.

“Vamos a trabajar para tratar de convertirlo en ley y que toda la zona además tenga una quita en lo que significa ese costo y que le pueda permitir a todos los habitantes del norte grande de la República Argentina mejorar así la tarifa”, agregó. Ese proyecto de ley de "zonas cálidas", anunciado por Valdes, sería la prenda de cambio para que LA logre destrabar la sanción definitiva de "zonas frías", la iniciativa fue girada al Senado el 22 de mayo y que desde entonces no registró ningún avance.