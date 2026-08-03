El peronismo federal confronta con el kirchnerismo por la propuesta expropiatoria de Ricardo Quintela

El gobernador reavivó la interna al proponer expropiaciones y nacionalizaciones si el PJ vuelve al poder. La diputada Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, manifestó su respaldo, mientras que Guillermo Michel, del peronismo federal, advirtió sobre el riesgo de romper contratos y las consecuencias judiciales de desandar medidas como el RIGI.

"Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar" . La frase pronunciada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , abrió un nuevo foco de confrontación entre la vertiente del peronismo federal y el kirchnerismo. Dirigentes cercanos a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, apoyaron la posición del riojano, mientras que en el PJ no K advierten sobre el riesgo de revertir las medidas impulsadas por Javier Milei sin medir sus consecuencias judiciales.

Luego de encabezar un llamado a la unidad justicialista, en un acto en su provincia al que asistió Máximo Kirchner y que tuvo como ausente al gobernador Axel Kicillof, Quintela volvió a la primera plana nacional con una polémica frase que rápidamente generó revuelo al interior del partido. En una advertencia indirecta a los inversores, dio indicios de lo que, a su criterio, debería ser el plan a aplicar por el PJ en caso de volver a la Casa Rosada.

"Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar . Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado“, dijo en diálogo con El Destape, en un mensaje que tuvo como principales destinatarios a los empresarios e inversionistas que apuestan por la continuidad del gobierno libertario.

“Yo todavía no comprendo cómo la sociedad argentina ha votado así", se mostró sorprendido Quintela y apuntó contra el presidente Javier Milei: "Me avergüenza. Ni una sola política ha aplicado en beneficio de la sociedad argentina, en un solo sector social que se haya beneficiado ”, criticó el gobernador, quien además calificó como "mentira" y "totalmente falso" el análisis que hacen en Casa Rosada sobre el rumbo económico y los indicadores que exhiben como exitosos, entre ellos, la inflación, el consumo y el tipo de cambio.

El riojano llevó al fleje la discusión sobre la estrategia de gobierno del peronismo, mientras en paralelo avanza en las conversaciones con todos los sectores en busca de una lista de unidad que, según dijo, estaría dispuesto a integrar. "Podríamos encabezar la lista con una fuerza que sea de acuerdo a la mayoría del peronismo. Que pueda ser un candidato que tenga la capacidad de liderar y de gobernar el país con una mirada de futuro” , dijo.

La frase resonó en el peronismo, donde intentan construirse como una alternativa a los libertarios en 2027. Desde la tropa que acompaña a la expresidenta Cristina Kirchner salieron a defender la propuesta del riojano. "Va a ser por ahí", tuiteó María Teresa García. La diputada nacional y exministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires es una de las personas más cercanas a la titular del PJ nacional.

En el último tiempo, Quintela logró acercar posiciones con la exmandataria luego de haber chocado por la conducción del partido en 2025. En aquel entonces, el gobernador recibió el apoyo de Kicillof para disputarle la centralidad del PJ, pero luego de haber sufrido la impugnación de su lista decidió declinar su postulación y aceptó la derrota sin competir. Al bonaerense la movida le costó el enojo de la principal figura del justicialismo, encono que continúa hasta la actualidad.

Las palabras del riojano llegan en medio de la discusión sobre el futuro candidato del peronismo y sobre la estrategia de gobernanza. Y exponen las diferencias que existen entre el kirchnerismo y el peronismo federal. Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Ríos, dejó en claro la posición de la vertiente no kirchnerista al advertir sobre las consecuencias de romper contratos avalados por el Estado, desde expropiaciones hasta los proyectos aprobados en el marco del RIGI.

"La Argentina tiene que respetar los contratos y en particular cumplir con los bonistas privados, principio básico del orden macroeconómico", dijo este lunes en su cuenta de "X", en un mensaje en el que también manifestó que el país "también tiene que respetar el acuerdo con el FMI y cumplir con las obligaciones" para evitar consecuencias nocivas para el Estado, aunque aclaró: "Ese acuerdo tiene que analizarse en dos planos: el técnico y el político".

La Argentina tiene que respetar los contratos y en particular cumplir con los bonistas privados, principio básico del orden macroeconomíco.



Nuestro país también tiene que respetar el acuerdo con el FMI y cumplir con las obligaciones, pero ese acuerdo tiene que analizarse en dos… pic.twitter.com/GPVARbNRmE — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) August 3, 2026

Durante una entrevista con El Destape, Michel profundizó sobre su postura. "Esto no está hecho por gente que no es capaz. Lo pensaron bien", señaló respecto a la estructura jurídica de las leyes aprobadas por La Libertad Avanza, entre ellas el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, una de las piedras basales de la gestión actual.

En ese sentido, habló sobre las diferencias que hay al interior del partido respecto a qué hacer con esta herramienta. "Escucho a muchos compañeros que dicen 'volteamos el RIGI y vamos para adelante'. El RIGI les dio cuatro beneficios muy importantes (a los inversores): impuesto a las ganancias a 25% para el VPU, no pagas derechos de importación, a partir del cuarto año no pagas derechos de exportación y flexibilidad cambiaria", dijo y profundizó: "Cuando presentas un RIGI la ley te daba cuatro opciones para el arbitraje donde el contribuyente puede prorrogar la jurisdicción. La mayoría eligió el CIADI. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter a la Argentina en marañas interminables de reclamos judiciales como ocurrió en el pasado?".

Luego, en un mensaje hacia el interior del PJ, advirtió que el escenario que podrían encontrarse dista mucho de lo que ocurrió a principio de siglo. "No es como en la salida del 2001 que tenías casos de determinadas empresas privatizadas que volvieron al Estado, como AySA", señaló y explicó las diferencias: "Hoy tenes muchos contribuyentes con inversiones importantes. Incluso la inversión más importante es una empresa donde el capital más importante y mayoritario es del Estado", agregó en referencia a YPF, donde buena parte del capital accionario minoritario pertenece a capitales privados.

"Hay que tomar real dimensión del entramado jurídico que está dejando Milei porque hay una continuidad de los actos del Estado", advirtió el extitular de Aduana. "Tenemos que ser muy sofisticados y cuidadosos porque no es tan fácil como decir 'vengo y subo los impuestos'", concluyó.