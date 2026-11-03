Suspenden las clases presenciales en algunas escuelas porteñas por la visita del papa León XIV

La medida regirá el 6 de noviembre por el operativo especial de seguridad y tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Alcanza únicamente a los establecimientos ubicados dentro del perímetro afectado.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la suspensión excepcional de las clases presenciales en determinados establecimientos educativos el viernes 6 de noviembre , en el marco del operativo de seguridad y ordenamiento del tránsito previsto por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La medida alcanza a las escuelas comprendidas dentro del perímetro afectado por el operativo, cuya nómina fue detallada en un anexo enviado a las autoridades educativas.

Según se informó en una comunicación dirigida a las Direcciones de Área y Supervisiones Escolares, la decisión busca resguardar la seguridad de las comunidades educativas ante las restricciones de circulación y las posibles dificultades de acceso durante esa jornada.

En tanto, las clases se desarrollarán con normalidad en el resto de los establecimientos educativos de la Ciudad que no estén incluidos en la disposición.

Las autoridades escolares deberán comunicar la medida a las instituciones alcanzadas para garantizar que las familias y la comunidad educativa estén debidamente informadas.

Presentaron "Argentina con el Papa", la canción oficial para recibir a León XIV

De cara a la visita de León XIV a la Argentina, en las últimas horas se estrenó la canción oficial de su paso por el país. Fue presentada por la Conferencia Episcopal Argentina y se tituló “Argentina con el Papa”, de cara a su visita el próximo 8 de noviembre.

La pieza fue compartida por el canal oficial de Youtube de la Conferencia, donde detallaron sobre el significado de la obra en este contexto. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, informaron.