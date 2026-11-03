Trenes Argentinos lanzó un cronograma especial para recibir al Papa León XIV

La empresa encargada de gestionar los transportes ferroviarios dio a conocer la grilla de horarios para la semana que viene, en busca de que en todo Buenos Aires se pueda llegar a conocer al sumo pontífice.

La Secretaría de Transporte lanzó este martes por la tarde el cronograma de Trenes Argentinos para las celebraciones previstas por la llegada del Papa León XIV a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Luján, entre el 9 y el 11 de noviembre .

La intención de esta nueva organización es que las formaciones extiendan sus horarios hasta altas horas de la madrugada para facilitar el traslado de las personas que se tomen una o varias de las cinco líneas estatales del AMBA . Sin ir más lejos, el ramal Moreno-Mercedes, del Tren Sarmiento, triplicará su frecuencia durante el martes 10 y el miércoles 11.

El esquema extraordinario contempla aumentar el funcionamiento ferroviario del cronograma de los días hábiles –pese a que sean feriados–, refuerzos nocturnos y servicios extendidos en las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur .

Además, también proveerán mucho más personal de seguridad para ofrecerle una mayor tranquilidad a la gente que quiera ir mediante esta opción, en busca de reducir las probabilidades de riesgo durante las jornadas espirituales.

El servicio Once–Moreno funcionará con un cronograma de día hábil durante las tres jornadas del evento papal . Esto significa que habrá un tren cada 11 minutos en promedio para agilizar los traslados de los fieles. Además, se sumarán servicios nocturnos especiales durante la madrugada del lunes y entre la noche del martes y miércoles .

Tren Sarmiento, con horarios extendidos.

Por su parte, el ramal Moreno–Mercedes será clave y triplicará su frecuencia de circulación entre el martes y el miércoles. Los trenes especiales comenzarán a operar desde las 3.00 del martes hasta las 23.30 del miércoles de forma continua. El esquema prevé que las formaciones pasen con una frecuencia aproximada de 30 minutos durante todo ese lapso operativo. También se incorporará un quinto coche a las formaciones habituales para incrementar significativamente la capacidad de transporte de pasajeros.

Línea San Martín

Los servicios entre Retiro y Pilar/Dr. Cabred operarán con su cronograma habitual de día hábil durante los tres días. Para facilitar la movilidad hacia las celebraciones, se incorporarán trenes nocturnos especiales en la madrugada del lunes y la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Además, el martes y miércoles se añadirán servicios adicionales que conectarán específicamente las estaciones bonaerenses de Pilar y Dr. Cabred. Esta última estación, ubicada en Open Door, será una gran alternativa para las personas que busquen acercarse a la zona de Luján, aunque deberán completar el recorrido con otro medio de transporte.

Por otra parte, el lunes 9, desde las 8hs, y el martes 10, desde las 16hs, los trenes harán su recorrido entre Villa del Parque y Dr. Cabred sin llegar a la terminal de Retiro. Esto se dispondrá así hasta que autoricen la normalización del recorrido.

Línea Mitre

La línea Mitre tiene previsto incorporar servicios adicionales durante la madrugada del lunes 9 de noviembre en sus recorridos. Esta medida excepcional abarcará a los ramales de Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre para facilitar la llegada a CABA. Asimismo, durante la noche del martes 10, estos tres ramales principales extenderán su horario habitual de funcionamiento nocturno. Los trenes continuarán circulando hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles.

No obstante, por medidas de seguridad, el lunes y martes los servicios funcionarán con recorridos reducidos en franjas horarias específicas. Los trenes solo operarán entre Belgrano C y Tigre, y entre Belgrano R y las cabeceras de Suárez o Mitre. También, las estaciones Lisandro de la Torre y 3 de Febrero permanecerán cerradas desde el sábado hasta el primer servicio del jueves 12.

Línea Roca

La línea Roca operará manteniendo su cronograma de día hábil durante las tres jornadas principales. Para acompañar la visita papal, las autoridades ferroviarias decidieron incorporar servicios nocturnos especiales en la madrugada del primer día.

El Tren Roca, con cronograma de día hábil en la visita del Papa León XIV Mariano Fuchila

También, durante la noche del martes, los servicios se extenderán hasta la 1.00 de la madrugada del miércoles, en busca de facilitar los regresos desde CABA.

Línea Belgrano Sur

El esquema de funcionamiento de la línea Belgrano Sur respetará el cronograma de día hábil durante las tres jornadas principales. Sin embargo, el ramal que conecta con González Catán sumará servicios adicionales durante la madrugada del día lunes 9.

Además, durante la noche del martes 10, los servicios del ramal González Catán extenderán su recorrido de manera excepcional circulando hasta la 1.00 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre.