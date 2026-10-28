Visita del papa León a la Argentina: guía para inscribirse al encuentro con jóvenes

El formulario es gratuito y está dirigido a personas de entre 15 y 35 años. El registro permite acceder a sectores reservados para la vigilia del 10 de noviembre en Palermo.

León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El encuentro de León XIV con los jóvenes argentinos tendrá lugar el martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y requerirá una inscripción previa para acceder a los sectores reservados. El trámite es gratuito, se realiza a través del sitio oficial de la visita papal y el plazo para anotarse vence este miércoles 28 de octubre a las 23:59.

La actividad fue solicitada especialmente por el Pontífice y estará organizada por el Arzobispado de Buenos Aires, la Conferencia Episcopal Argentina y el Vaticano. El objetivo será generar un espacio para conversar y rezar sobre las distintas realidades de la juventud, sus logros, preocupaciones y desafíos.

El registro está destinado principalmente a personas de entre 15 y 35 años . Para completar el trámite, hay que seguir estos pasos:

La inscripción permite acceder a los sectores reservados más cercanos al escenario y al recorrido del papamóvil. Una vez completado el formulario, la organización asignará los lugares y enviará el código QR , necesario para ingresar a esas áreas. El registro no permite elegir personalmente el sector.

El encuentro con jóvenes fue solicitado especialmente por el Papa como parte de su visita apostólica.

Revisar los datos y enviar el formulario. Antes de finalizar, es importante comprobar que toda la información sea correcta, ya que la inscripción no se puede modificar una vez enviada .

Completar la información sobre la participación. Se debe especificar si se asistirá como público general o como integrante del clero o de la vida consagrada, indicar el género y declarar la edad cumplida al momento del encuentro. También se puede solicitar una ubicación especial por discapacidad y adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin necesidad de informar diagnósticos.

Indicar a quién se registra. El formulario permite anotarse individualmente, inscribir a menores de entre 15 y 17 años que concurran con un adulto responsable, registrar a un grupo o institución o solicitar la inscripción para una persona con discapacidad a la que se acompaña.

Ingresar una dirección de correo electrónico. En la tercera pantalla se solicita un email para recibir información vinculada con la inscripción.

Informar la procedencia y el traslado. En la segunda pantalla hay que indicar provincia, localidad y código postal. También se debe elegir cómo se llegará al evento: caminando, en transporte público, micro contratado, auto o mediante una aplicación. La diócesis, parroquia o grupo de pertenencia son datos opcionales.

Completar los datos personales. En la primera pantalla se debe escribir el nombre y el apellido tal como aparecen en el documento, seleccionar el tipo de identificación (DNI, pasaporte u otro) e ingresar el número correspondiente.

Ingresar al sitio oficial de la visita papal. Buscar la sección “Encuentro con los jóvenes”, donde se encuentra disponible el formulario de inscripción.

Los jóvenes de 15 años no pueden anotarse por su cuenta: deben ser registrados por un adulto que los acompañe. A su vez, los mayores de 35 años solo pueden inscribirse como responsables de menores, mientras que el clero no tiene límite de edad. Un adulto puede registrar hasta diez menores de entre 15 y 17 años.

Desde el Arzobispado señalaron que se prevé un cupo de alrededor de 200.000 personas en las áreas reservadas. Quienes no completen el trámite podrán acercarse al predio y participar desde los espacios de acceso general.

La jornada incluirá un festival de música, testimonios y expresiones culturales de distintas regiones del país. Vatican News

Horarios y actividades de la jornada

Los accesos para quienes cuenten con el código QR se habilitarán alrededor del mediodía. A las 16 comenzará un festival de fe, cultura y arte argentinos, conducido por los periodistas Nacho Girón y Sofi Martínez, con testimonios, entrevistas, música y presentaciones de baile.

Entre los artistas que participarán de la previa figuran Banuev, Dos más uno, Tati Domínguez y Valentino Merlo. Luego, cerca de las 20.15, llegará León XIV, quien recorrerá en papamóvil el sector reservado y dialogará en el escenario con jóvenes seleccionados para compartir sus historias y hacerle preguntas.

El encuentro también contará con las presentaciones de Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, entre otros artistas. El cierre será con un momento de oración acompañado por un coro integrado por 200 jóvenes de distintas ciudades y músicos católicos como Athenas, Maxi Larghi, Verónica Sanfilippo y Mechi Ruiz Luque.

Entre cuatro y seis jóvenes fueron elegidos para subir al escenario. Según explicaron desde el Arzobispado, la selección buscó representar la diversidad geográfica, social y profesional del país. Sus testimonios fueron preparados con anticipación por razones de organización, seguridad y logística.

Además, quienes quieran participar de otra iniciativa podrán enviar fotografías con sus comunidades, familiares o amigos vestidos con los colores argentinos para que aparezcan en las pantallas gigantes. Las imágenes se reciben hasta el 1 de noviembre mediante un formulario especial.