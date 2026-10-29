Ya hay cortes en CABA por la visita del papá León XIV: demoras, desvíos y qué zona evitar + Agregar ámbito en









Las tareas de logística para armar el escenario en Palermo provocan complicaciones en el tránsito sobre Avenida del Libertador.

El operativo contempla cortes progresivos en Palermo y un perímetro cerrado en Recoleta.

La confirmación de la gira del papa León XIV por la Argentina puso en marcha un amplio operativo de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Con vistas a las actividades programadas entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, las autoridades porteñas implementaron un esquema de cortes en Palermo para avanzar con el armado del escenario principal y un cierre total en un sector de Recoleta durante su estadía.

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Las primeras complicaciones de tránsito se registran en torno al Monumento a los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, donde las tareas logísticas ya generan embotellamientos en horas pico. Ante este panorama, se recomienda a los conductores evitar el área y recurrir a vías alternativas para bordear el perímetro afectado.

Cortes y desvíos confirmados por la visita del Papa León XIV En Palermo, la Avenida del Libertador mantiene cortes parciales entre las avenidas Colombia y Sarmiento, con solo dos carriles habilitados por mano. La situación se intensificará a partir de la madrugada del miércoles 4 de noviembre hasta el sábado 14 cuando comenzarán interrupciones totales y progresivas desde Olleros hasta Ugarteche. La zona de circulación restringida abarca desde Scalabrini Ortiz hasta Mariscal Sucre, y desde las avenidas Santa Fe y Luis María Campos hasta Figueroa Alcorta.

A este operativo se agrega el perímetro de seguridad en Recoleta en torno a la Nunciatura Apostólica, ubicada en Avenida Alvear al 1600, donde se hospedará el Papa. Desde el sábado 7 de noviembre al mediodía hasta la tarde del miércoles 11, se prohibirá el tránsito vehicular en el cuadrante delimitado por Del Libertador, Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

El acceso a ese sector estará reservado exclusivamente a frentistas, comerciantes y huéspedes con acreditación o DNI.

Líneas de colectivos afectadas y desvíos Las restricciones de tránsito en la zona norte porteña modificaron el funcionamiento habitual del transporte público. Diversos servicios de colectivos debieron ajustar sus trazados debido a las interrupciones en Palermo y los controles previstos en el perímetro de la Nunciatura. Las líneas que experimentarán cambios en sus recorridos y paradas son la 10, 37, 60, 67, 102, 130, 160 y 161. Los mayores impactos se observan en las unidades que se desplazan hacia Ciudad Universitaria, Barracas, Constitución o el norte del Conurbano por utilizar los corredores de Sarmiento, Figueroa Alcorta y Del Libertador. Para reducir las demoras, la circulación de colectivos y vehículos particulares se canaliza principalmente a través de las avenidas Santa Fe, Las Heras, Luis María Campos e Intendente Bullrich. La agenda del Papa León XIV en la Argentina Domingo 8 de noviembre 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

17:50: encuentro con el Presidente de la República

18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú