La confirmación de la gira del papa León XIV por la Argentina puso en marcha un amplio operativo de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Con vistas a las actividades programadas entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, las autoridades porteñas implementaron un esquema de cortes en Palermo para avanzar con el armado del escenario principal y un cierre total en un sector de Recoleta durante su estadía.
Ya hay cortes en CABA por la visita del papá León XIV: demoras, desvíos y qué zona evitar
Las tareas de logística para armar el escenario en Palermo provocan complicaciones en el tránsito sobre Avenida del Libertador.
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Las primeras complicaciones de tránsito se registran en torno al Monumento a los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, donde las tareas logísticas ya generan embotellamientos en horas pico. Ante este panorama, se recomienda a los conductores evitar el área y recurrir a vías alternativas para bordear el perímetro afectado.
Cortes y desvíos confirmados por la visita del Papa León XIV
En Palermo, la Avenida del Libertador mantiene cortes parciales entre las avenidas Colombia y Sarmiento, con solo dos carriles habilitados por mano. La situación se intensificará a partir de la madrugada del miércoles 4 de noviembre hasta el sábado 14 cuando comenzarán interrupciones totales y progresivas desde Olleros hasta Ugarteche. La zona de circulación restringida abarca desde Scalabrini Ortiz hasta Mariscal Sucre, y desde las avenidas Santa Fe y Luis María Campos hasta Figueroa Alcorta.
A este operativo se agrega el perímetro de seguridad en Recoleta en torno a la Nunciatura Apostólica, ubicada en Avenida Alvear al 1600, donde se hospedará el Papa. Desde el sábado 7 de noviembre al mediodía hasta la tarde del miércoles 11, se prohibirá el tránsito vehicular en el cuadrante delimitado por Del Libertador, Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.
El acceso a ese sector estará reservado exclusivamente a frentistas, comerciantes y huéspedes con acreditación o DNI.
Líneas de colectivos afectadas y desvíos
Las restricciones de tránsito en la zona norte porteña modificaron el funcionamiento habitual del transporte público. Diversos servicios de colectivos debieron ajustar sus trazados debido a las interrupciones en Palermo y los controles previstos en el perímetro de la Nunciatura.
Las líneas que experimentarán cambios en sus recorridos y paradas son la 10, 37, 60, 67, 102, 130, 160 y 161. Los mayores impactos se observan en las unidades que se desplazan hacia Ciudad Universitaria, Barracas, Constitución o el norte del Conurbano por utilizar los corredores de Sarmiento, Figueroa Alcorta y Del Libertador.
Para reducir las demoras, la circulación de colectivos y vehículos particulares se canaliza principalmente a través de las avenidas Santa Fe, Las Heras, Luis María Campos e Intendente Bullrich.
La agenda del Papa León XIV en la Argentina
Domingo 8 de noviembre
- 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo
- 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín
- 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
- 17:50: encuentro con el Presidente de la República
- 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)
Lunes 9 de noviembre
- 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
- 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles
- 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)
- 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
- 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana
- 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
- 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba
- 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba
- 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
- 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires
- 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery
- 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
- 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
- 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
- 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)
- 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú