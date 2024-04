Camioneros amenazó con medidas de fuerza: "Si el día lunes no está el aumento, se para el país"

La pelea entre el Gobierno y el Sindicato de Camioneros se anota un nuevo capítulo con la ratificación de que " actividad que no pague el aumento el día lunes se comenzarán con las medidas de fuerza" . Así lo comunicó el gremio tras la decisión del Ejecutivo de no homologar las paritarias que acordaron con las cámaras empresarias.

El secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, fue contundente con las empresas que no paguen el aumento paritario durante la jornada del lunes para depositar: "Le decimos a Caputo y al presidente Milei, que si el día lunes 8 no está el aumento, se para el país , las empresas si no depositan el 25% firmado para las 18 ramas de actividad, a los cerca de 250.000 trabajadores y trabajadoras camineros del país, más el 2% de aumento en la rama correo, la rama logística y la rama de expresos y mudanzas, se paran las actividades".

El adjunto de Camioneros apuntó con dureza: "no se va a mover una hoja, una pluma, no se va a mover nada si las empresas del transporte no pagan el aumento". "El aumento va a tener que ser pagado por todas las empresas de la actividad. Actividad que no paga el aumento, no se moviliza y se para el día lunes", concluyó.