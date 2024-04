“El convenio por el que están presionando (el gremio de los Camioneros) ha tenido impugnaciones graves por parte de integrantes de cámaras y hasta que éstas se resuelvan, no se puede homologar ”, señaló una alta fuente del Ministerio de Capital Humano a Ámbito .

Gobierno ratifica que no homologará la paritaria de Camioneros y se agudiza el conflicto.

“El convenio por el que están presionando (el gremio de los Camioneros) ha tenido impugnaciones graves por parte de integrantes de cámaras y hasta que éstas se resuelvan, no se puede homologar”, señaló una alta fuente del Ministerio de Capital Humano a Ámbito. De esta forma, tiende a agudizarse el conflicto con la amenaza de un paro general. El dirigente del sindicato, Pablo Moyano, advirtió que "Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país".