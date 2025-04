Patricia Bullrich dijo que los últimos anuncios económicos se celebraron "como el penal de Montiel en el Mundial"

Elecciones 2025 en la ciudad de Buenos Aires

Entrevistada en radio Mitre, Patricia Bullrich remarcó que "Milei tiene una decisión y convicción muy fuerte", lo que permite "que cada paso sea un paso para adelante y no un paso para atrás". Consultada sobre sus similitudes con Mauricio Macri, la funcionaria respondió: "No quiero compararlo, no quiero generar una polémica con Mauricio Macri. Él hizo su gobierno y no pudo reelegir. Argentina tiene otra oportunidad y hay que apoyarlo con todo".

En el medio de la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires, en donde La Libertad Avanza y el PRO compiten por bancas en la Legislatura porteña, la ministra sostuvo que la prioridad "es ganarle al kirchnerismo, que no pueda volver a instalarse". "El adversario a ganarle es al kirchnerismo, no es al PRO", insistió.

"Hay que ganar la capital para que ese proyecto que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires y otras provincias muy feudales no vuelva a gobernar el país", subrayó, pese a que lamentó que el PRO y otros partidos que componían Juntos por el Cambio "han elegido ir en un camino más solos en vez de apoyar al Gobierno. Lo apoyan un poco menos".