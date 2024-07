Patricia Bullrich ejecutó una compra directa por u$s16 millones en armas y camionetas

En ese marco, se adquirieron unidades operativas por $6.239.284.000 -desde la concesionaria Igarreta S.A.C.I.- y por unos $2.810.138.550 -para Toyota Argentina S.A-. Se desestimaron otras cuatro ofertas "por no ajustarse a los requisitos exigidos" o bien por "precios excesivos a los valores actuales". Entre ambos pagos, suman unos u$s9.844.351.

No es la primera oportunidad en que la funcionaria se respalda en la Emergencia de la Seguridad Pública para realizar compras y contrataciones directas sin proceso de licitación previa. En marzo del 2017, cuando también era titular de la cartera de Seguridad pero del gabinete de Mauricio Macri, Bullrich avanzó en compras de "camionetas patrulleras y no identificables" por una suma de $198.957.000. En ese entonces, también Igarreta S.A.C.I. había sido beneficiaria, en ese caso por un monto de $17.402.800 (u$s 1.144.921, en ese entonces).

La familia de Loan se reunió con Patricia Bullrich a 28 días de la desaparición

El padre de Loan, José Peña, viajó a la Ciudad de Buenos Aires para pedir por la aparición de su hijo de 5 años desaparecido en Corrientes y se reunió este jueves con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A su vez, exigió ser recibido por el presidente Javier Milei: "Que nos atienda, que nos ayude en algo". El padre de Loan exigió una reunión con el presidente Javier Milei.

Pasadas las 12 del mediodía, la ministra de Seguridad se presentó en Puerto Madero junto al padre de Loan y llevó a cabo una conferencia de prensa. Allí, la funcionaria brindó los detalles del encuentro: "Hemos tenido una reunión extensa donde nosotros como ministerio de Seguridad demostramos la profundización que tenemos de esta investigación. Conocemos cada detalle. La base de una investigación de este tipo es no desviarse de lo central, de quiénes pueden haber sido los responsables que estaban ese día, en ese lugar y a esa hora, donde estaba Loan".

BULLRICH PADRE DE LOAN CAPTURA.jpg Patricia Bullrich junto al padre de Loan. Captura de TV.

Y agregó: "No les queremos dar a los responsables ninguna herramienta que desvíe la decisión. Sabemos que nos enteramos tarde de esto, pero el compromiso es absoluto. En nombre del Gobierno, el Ministerio se hace cargo y ya hemos quedado en contacto con los abogados. El Estado siempre está dispuesto a poner abogados para estas causas, para eso eso está la Defensoría de la Nación, y para ayudar a la familia en lo que necesite".

En la misma línea, Bullrich señaló que el Gobierno "no juzga con hipótesis. Hoy la situación de la familia es difícil después de tantos días, pero creo que José se lleva la convicción de que conocemos a fondo la causa, que sabemos de cada detalle y cada uno de los acontecimientos, le hemos mostrado todo. Estamos involucrados a fondo con lo mejor que tiene este Ministerio".

El padre de Loan, por su parte, manifestó el desesperado pedido de toda la familia: "Vinimos a pedir el apoyo de ella y estamos bien, nos dio su apoyo. Estamos agradecidos a ella. Es un momento difícil, por eso estamos acá, para que nos apoyen. Venimos a agradecerles a todos. Yo creo que Loan está vivo. El que lo tiene, que me lo devuelva. Van 28 días y no sabemos nada de él".