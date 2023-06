Patricia Bullrich le respondió a Morales: "Lo último que voy a hacer es bajar un cambio"

Horas después, la titular del PRO respondió a través de su cuenta oficial en Twitter y redobló la apuesta: “Gerardo, lo último que voy a hacer es ‘bajar un cambio’ . Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada”.

bullrich patricia.jpg Patricia Bullrich, precandidata presidencial. Télam

La respuesta de Morales

El gobernador de Jujuy replicó y optó por no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones”.

“Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí. Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad”, agregó.

Bullrich, por su parte, no cesa en su rechazo a la incorporación de Schiaretti: "Córdoba y Santa Fe tienen que cambiar. Por eso queremos que Luis juez sea el gobernador de Córdoba sin ningún tipo negociación rara, no queremos negocios raros un día antes de la votación, no queremos dormir con el enemigo en Córdoba el 24 y el 25 votamos".