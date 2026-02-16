SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de febrero 2026 - 13:36

El nocaut del año: el boxeador ruso Umar Dzambekov derribó a su rival de un solo golpe y se hizo viral

El peleador ruso Umar Dzambekov sorprendió a todos con su espectacular nocaut sobre Ahmed Elbiali el fin de semana.

El nocaut del año: boxeador ruso desplomó a su rival de un solo golpe y se hizo viral

El nocaut del año: boxeador ruso desplomó a su rival de un solo golpe y se hizo viral

En la pelea coestelar de Zuffa Boxing, celebrada este domingo en el recinto Meta APEX de Las Vegas, Umar Dzambekov hizo historia con un nocaut para el recuerdo, que será nominado al mejor del año.

El púgil ruso noqueó con un uppercut veloz y poderoso a Ahmed Elbiali, en el comienzo del segundo round. El árbitro Allen Huggins intervino de inmediato y puso fin a la contienda al observar el estado del boxeador egipcio, quien quedó convulsionando tras el impacto.

Informate más
Embed

“Siempre lo digo, pero sí, trabajo en los golpes, y cuando veo una oportunidad, la aprovecho. Y el uppercut, pregúntenle a mi entrenador, lo he estado practicando, exactamente el mismo movimiento, y se me dio. Así que no me puedo quejar”, declaró tras el combate.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias