En la pelea coestelar de Zuffa Boxing, celebrada este domingo en el recinto Meta APEX de Las Vegas, Umar Dzambekov hizo historia con un nocaut para el recuerdo, que será nominado al mejor del año.
El nocaut del año: el boxeador ruso Umar Dzambekov derribó a su rival de un solo golpe y se hizo viral
El peleador ruso Umar Dzambekov sorprendió a todos con su espectacular nocaut sobre Ahmed Elbiali el fin de semana.
El púgil ruso noqueó con un uppercut veloz y poderoso a Ahmed Elbiali, en el comienzo del segundo round. El árbitro Allen Huggins intervino de inmediato y puso fin a la contienda al observar el estado del boxeador egipcio, quien quedó convulsionando tras el impacto.
Dzambekov, quien ostenta un récord invicto de 14 victorias y 10 nocauts, se hizo viral en las redes sociales tras su estupenda finalización.
“Siempre lo digo, pero sí, trabajo en los golpes, y cuando veo una oportunidad, la aprovecho. Y el uppercut, pregúntenle a mi entrenador, lo he estado practicando, exactamente el mismo movimiento, y se me dio. Así que no me puedo quejar”, declaró tras el combate.
