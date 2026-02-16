El nocaut del año: el boxeador ruso Umar Dzambekov derribó a su rival de un solo golpe y se hizo viral + Seguir en









El peleador ruso Umar Dzambekov sorprendió a todos con su espectacular nocaut sobre Ahmed Elbiali el fin de semana.

El nocaut del año: boxeador ruso desplomó a su rival de un solo golpe y se hizo viral

En la pelea coestelar de Zuffa Boxing, celebrada este domingo en el recinto Meta APEX de Las Vegas, Umar Dzambekov hizo historia con un nocaut para el recuerdo, que será nominado al mejor del año.

El púgil ruso noqueó con un uppercut veloz y poderoso a Ahmed Elbiali, en el comienzo del segundo round. El árbitro Allen Huggins intervino de inmediato y puso fin a la contienda al observar el estado del boxeador egipcio, quien quedó convulsionando tras el impacto.

Embed Ese uppercut tenía toda la fuerza de Umar Dzambekov en el impacto #ZuffaBoxing03 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/74dfJzcrzA — UFC Español (@UFCEspanol) February 16, 2026 Dzambekov, quien ostenta un récord invicto de 14 victorias y 10 nocauts, se hizo viral en las redes sociales tras su estupenda finalización.

Embed A picture perfect uppercut by Umar Dzambekov



@paramountplus pic.twitter.com/A2o3EKhIBV — Paramount Boxing (@ParamountBoxing) February 16, 2026 “Siempre lo digo, pero sí, trabajo en los golpes, y cuando veo una oportunidad, la aprovecho. Y el uppercut, pregúntenle a mi entrenador, lo he estado practicando, exactamente el mismo movimiento, y se me dio. Así que no me puedo quejar”, declaró tras el combate.

