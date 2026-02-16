Gurú cripto asegura que las monedas de privacidad superarán a Bitcoin: "Pueden multiplicar su valor por 500" + Seguir en









El CEO de Digital Currency Group aseguró que entre el 5% y el 10% de la capitalización de Bitcoin rotaría hacia criptoactivos como Zcash. Aseguró que el actual desplome del mercado es "un regalo" que eliminará el apalancamiento excesivo.

Las criptomonedas centradas en la privacidad superaron el año pasado el crecimiento de los pesos pesados del mercado.

Barry Silbert, CEO del conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group, aseguró que las monedas digitales centradas en la privacidad representan la próxima gran oportunidad de inversión en el sector cripto, con un potencial de crecimiento muy por encima del de Bitcoin u otras criptomonedas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante una charla en la conferencia de la Semana del Inversor de Bitcoin, el ejecutivo planteó que entre el 5% y el 10% de la capitalización de mercado de Bitcoin rotaría hacia monedas de privacidad, con Zcash como uno de los principales exponentes.

Las declaraciones de Silbert se dan en medio del reciente desplome de las criptomonedas, que el ejecutivo describió como "un regalo de los dioses de las criptomonedas". Según su análisis, la caída está eliminando el apalancamiento excesivo y los "tokens basura", lo que podría facilitar el retorno de capitales importantes al sector.

Bitcoin perdió el anonimato Silbert reconoció que Bitcoin inicialmente se presentó como una moneda "anónima", pero que "perdió el rumbo" debido al auge de las empresas de análisis blockchain. "Bitcoin, a pesar de todos sus increíbles atributos, probablemente nunca tendrá funciones de privacidad", advirtió.

Bitcoin Bitcoin no posee la privacidad suficiente, según Silbert. El empresario aclaró que no es pesimista respecto del potencial de largo plazo de la criptomoneda líder. "Soy increíblemente optimista sobre Bitcoin como parte central de una cartera diversificada", afirmó. Sin embargo, destacó que prefiere invertir en proyectos "transformadores".

Potencial de revalorización Según Silbert, Bitcoin no multiplicará su valor por 500 a menos que el dólar se derrumbe, mientras que monedas como Zcash sí tienen ese tipo de potencial alcista. Las criptomonedas centradas en la privacidad superaron el año pasado el crecimiento de los pesos pesados del mercado. Zcash y Monero subieron 853% y 123%, respectivamente. No obstante, estos activos no lograron protegerse de la caída inicial del mercado cripto en 2026. A diferencia de Bitcoin, las transacciones de Zcash no revelan por defecto las direcciones de envío y recepción ni el monto enviado, aunque existe la opción de revelar estos datos para auditorías o cumplimiento normativo.

Temas Criptomonedas

Bitcoin