Pedro Sánchez cargó contra Javier Milei por el escándalo $LIBRA: "Un colosal engaño"

"Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a ser la política para adultos. La política para adultos. era pues hacer propuestas, moderación, pactos de Estado", analizó sobre la llegada de Núñez Feijóo. "Lo que ha traído es bulos y crispación: fíjese, el señor Tellado, el señor González Poch y Miguel Ángel Rodríguez, esos son los estadistas con los que usted compaten la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos", advirtió Sánchez.

Luego, el presidente español remató: "Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere pero España no merece la oposición que usted hace".

La dura editorial del Financial Times sobre Javier Milei por el escándalo de $LIBRA

Milei no solo estuvo en boca de Sánchez sino que también fue foco de muchos medios internacionales desde el pasado viernes, cuando realizó un posteo donde promocionaba la compra de una criptomoneda $LIBRA. Sin embargo, muchos de los que ingresaron al enlace que se figuraba en el posteo, denunciaron la pérdida miles y millones de dólares.

En ese sentido, Financial Times, el medio de Reino Unido, no se quedó afuera y cuestionó el accionar del mandatario argentino, describiendo lo acontecido. En ese sentido, calificó a la situación como "la mayor crisis de su administración".

Desde la prestigiosa publicación detallaron que la eventualidad como un "bofetazo en la cara", y se refiere a las decenas de demandas que recibió Milei en su contra. No obstante, el artículo incluyó lo dicho por el Presidente el pasado lunes por la noche durante una entrevista, destacando que aún tiene margen pero tendrá los ojos posados sobre él más que nunca.

Asimismo, el medio firmó que “en el mediano y largo plazo esto va a manchar la credibilidad del presidente", según lo que le manifestaron algunos expertos.

Qué dice el artículo de Financial Times

El Presidente libertario de Argentina, Javier Milei, se ha visto sacudido por un escándalo por su promoción de una memecoin cuyo valor se disparó antes de colapsar, lo que desencadenó pedidos de impeachment y demandas.

El viernes por la noche, Milei promocionó una criptomoneda llamada $LIBRA en X, que había comenzado a cotizar minutos antes. Su valor se disparó rápidamente por encima de los US$ 4 antes de caer por debajo de los US$ 0,50.

Los compradores acusaron a los creadores de la moneda de un posible esquema de “rug pull”, donde los inversionistas iniciales de la criptomoneda atraen a otros para inflar su precio antes de retirar rápidamente sus fondos.

Los opositores políticos han presentado decenas de demandas acusando a Milei de violaciones éticas, mientras que el principal bloque opositor peronista dijo que iniciaría un proceso de impeachment y lo acusó de “participación en un fraude criptográfico”.

En una entrevista televisiva el lunes, Milei dijo que el escándalo, que según los analistas es la mayor crisis de su administración desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, es una “bofetada en la cara”.

“Soy un tecno-optimista… y esto me fue propuesto como un instrumento para ayudar a financiar proyectos argentinos”, dijo. “Es verdad que al tratar de ayudar a esos argentinos, recibí una bofetada en la cara”.

La oficina de Milei dijo que el Presidente se había reunido dos veces con representantes de las empresas involucradas en la creación de la moneda, pero "no estuvo involucrado en ningún momento" en su desarrollo.

El mandatario había pedido a la oficina anticorrupción del poder ejecutivo que investigara si él o algún actor del Gobierno había cometido alguna irregularidad, agregó.

“La lección más interesante es que… necesito poner más filtros, no puede ser tan fácil para la gente llegar a mí”, dijo Milei en la entrevista.

Los analistas dijeron que el episodio corría el riesgo de socavar la confianza en Milei, un execonomista del sector privado que ha controlado la crisis inflacionaria de Argentina mediante un amplio programa de austeridad y ha forjado alianzas de alto perfil con líderes tecnológicos de Argentina y Estados Unidos.

“En el mediano y largo plazo esto va a manchar la credibilidad del presidente, (aunque) haya sido un error (honesto), dado que él se jacta de sus habilidades como economista”, dijo Marcelo García, director para las Américas de la consultora Horizon Engage.

“Para los inversionistas extranjeros esto alimentará las dudas que ya existían sobre la capacidad política del Gobierno y hará temer que errores no forzados puedan poner en peligro su programa de reformas”, afirmó.

La bolsa argentina cayó más de un 5% el lunes, mientras que el peso perdió un 2% frente al dólar en un crucial mercado cambiario paralelo.

Pocos argentinos se vieron afectados económicamente por la caída de la moneda, y la cámara fintech del país dijo que el análisis de las publicaciones de X sugería que la mayoría de los compradores de $LIBRA estaban en Estados Unidos y Asia. Agregaron que la moneda nunca había sido incluida en los exchanges utilizados por la "gran mayoría" de los usuarios de criptomonedas argentinos.

Parece poco probable que los oponentes de Milei obtengan la mayoría de dos tercios necesaria en el Congreso para destituir al jefe de Estado, ya que los bloques centristas dicen que no apoyarían la propuesta.

El partido de derecha PRO, aliado de la emergente coalición La Libertad Avanza de Milei, dijo que el episodio era “grave” porque involucraba “la credibilidad del país… y el entorno del presidente”, pero acusó a los líderes de izquierda de “oportunismo político” al pedir su destitución.

Pero los analistas dijeron que las investigaciones sobre el presidente podrían, no obstante, pesar sobre sus índices de aprobación, que han rondado el 50% durante el último año, mientras Argentina se prepara para las elecciones legislativas de octubre.

Juan Cruz Díaz, director general del Grupo Cefeidas, una consultora de Buenos Aires, dijo que el escándalo amenaza con debilitar la posición negociadora del gobierno minoritario en el Congreso, donde está intentando aprobar un proyecto de ley de reforma electoral.

“Es la primera crisis importante que enfrenta el gobierno”, afirmó. “Tiene margen de maniobra, pero será crucial cómo gestione la situación en los próximos días y semanas”.