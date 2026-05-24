Escándalo en Racing: los hinchas tomaron el Cilindro y Gustavo Costas cruzó a Diego Milito tras su salida

Fanáticos de La Academia ingresaron por la fuerza al estadio para apoyar a Gustavo Costas, mientras el entrenador desmintió que su salida haya sido consensuada.

Gustavo Costas recibió el apoyo de cientos de hinchas durante su salida de Racing.

La salida de Gustavo Costas de Racing desató este domingo una jornada cargada de tensión en Avellaneda. Mientras cientos de hinchas ingresaron al Cilindro para despedir al entrenador y cuestionar a la dirigencia, el DT aseguró públicamente que fue echado y contradijo la versión de Diego Milito , quien había hablado de un cierre de ciclo acordado entre ambas partes.

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Horas después de la convocatoria realizada por simpatizantes de Racing para respaldar a Costas, un grupo de fanáticos logró ingresar por la fuerza al estadio Presidente Perón. Los hinchas vulneraron los controles de seguridad y se instalaron dentro del Cilindro para acompañar al técnico campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

En medio de un clima de bronca y emoción , los simpatizantes ovacionaron a Costas y apuntaron directamente contra la conducción encabezada por Milito y Sebastián Saja. Incluso, algunos cánticos pidieron elecciones anticipadas y remarcaron el vínculo histórico del entrenador con el club.

La escena dejó en evidencia el delicado momento político que atraviesa Racing luego de una decisión que generó un fuerte rechazo en gran parte de los hinchas.

hinchas de racing cilindro Hinchas de Racing forzaron los accesos del Cilindro para respaldar a Gustavo Costas tras su salida. X: @DataRacingOK

Costas negó que su salida haya sido consensuada

Frente a los medios y acompañado por el apoyo de los fanáticos, Costas dejó una versión completamente distinta a la que había dado Milito durante su conferencia de prensa. El entrenador aseguró que la decisión fue tomada exclusivamente por la dirigencia y reconoció que quedó sorprendido por el desenlace.

“Ayer me comunicaron que no iba a seguir, me sorprendió. Ellos tomaron la decisión. Me hablaron de que el ciclo estaba cerrado, que se necesitaba un cambio”, expresó el DT visiblemente emocionado.

Luego, marcó diferencias con el relato oficial del presidente de Racing: “Esto no era lo que habíamos hablado, no hubiésemos hecho un contrato de tres años sino”.

Las declaraciones tuvieron un fuerte impacto entre los hinchas, especialmente porque horas antes Milito había afirmado que ambos coincidían en que el plantel necesitaba “un cambio de aire”.

milito costas saja Costas afirmó que “no era lo que habíamos hablado” sobre su continuidad en Racing.

El respaldo de los hinchas y la emoción de Costas

A pesar del conflicto con la dirigencia, Costas recibió un fuerte respaldo popular durante su despedida. El entrenador agradeció el acompañamiento de los simpatizantes y también destacó el apoyo que sintió dentro del plantel profesional.

“Le quiero agradecer a la gente por haber venido hoy. A uno lo pone muy contento que hayan venido y reconozcan que uno ha dejado todo por esta institución”, afirmó.

Además, el exentrenador de Racing dejó abierta la posibilidad de un regreso en el futuro: “No creo que esta sea una despedida, capaz que pronto volvemos”.

El ciclo de Costas terminó después de un semestre marcado por resultados irregulares y la eliminación en la fase de grupos de la Sudamericana. Sin embargo, gran parte de los hinchas continúa valorando los títulos internacionales obtenidos y la identificación del DT con el club.

gustavo costas Costas se despidió de Racing, contradijo a Milito y recibió el apoyo de los hinchas X: @RacingRadioClub

Racing busca bajar la tensión

Mientras el club intenta reorganizarse de cara al segundo semestre, el clima interno continúa siendo delicado. La dirigencia deberá definir ahora al próximo entrenador en medio de un contexto de fuerte malestar político y deportivo.

Por lo pronto, Chirola Romero y Luli Agüed quedarán al frente del equipo de manera interina. Entretanto, las declaraciones cruzadas entre Milito y Costas profundizaron una crisis que este domingo quedó expuesta dentro y fuera del Cilindro.