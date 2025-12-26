Presupuesto 2026: solo dos veces se aprobó la "ley de leyes" entre Navidad y Año Nuevo

La hoja de ruta económica se debate en período extraordinario. En caso de ser aprobada, sería la tercera vez en lo que va del siglo XXI que se sancione entre las fiestas.

El Gobierno de Javier Milei negocia a destajo para lograr la aprobación este viernes del proyecto de Presupuesto 2026 . La hoja de ruta económica se debate en período extraordinario y en caso de ser aprobada, sería la tercera vez en lo que va del siglo XXI que se sancione entre Navidad y Año Nuevo.

La Cámara alta inició el debate este mediodía con el fin de dirimir el futuro de la ley de Leyes que envió el Presidente al Congreso de la Nación en septiembre. A diferencia del 2024 y el 2025, períodos en las que el oficialismo optó por prorrogar el Presupuesto del 2023, en esta oportunidad La Libertad Avanza aspira a conseguir el aval legislativo a la normativa.

Su tratamiento se lleva a cabo por fuera de las sesiones ordinarias que finalizaron en diciembre. Ya con la nueva conformación de la Cámara de Diputados y del Senado que tuvo lugar el 10 de este mes, Milei convocó a extraordinarias y apura la sanción definitiva.

En los últimos 25 años, apenas en dos oportunidades se aprobó el proyecto presupuestario entre la Navidad y el Año Nuevo. La primera vez tuvo lugar en 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, se sancionó en aquel entonces un 27 de diciembre, también con el visto bueno definitivo del Senado, luego de la media sanción que le había dado Diputados 8 días antes. Roberto Lavagna era el ministro de Economía de aquel entonces.

Catorce años después, también el 27 de diciembre pero de 2017 y con Mauricio Macri en el Gobierno, Cambiemos logró la aprobación del Presupuesto redactado por el ministro de Economía, Nicolás Dujovne.

En aquel entonces, su sanción también fue exprés. Se aprobó en Diputados el 22 de diciembre y logó su sanción final cinco días después.

Diciembre también registra antecedentes de aprobaciones del Presupuesto, aunque fuera de las fechas festivas. El expresidente Néstor Kirchner obtuvo el aval parlamentario a su proyecto el 23 de diciembre del 2005.

Senado debate presupuesto 2026

Presupuesto 2026: Javier Milei busca una victoria clave antes de fin de año

El Gobierno busca firmar una victoria clave antes de que cierre el año: la media sanción en el Senado de la Nación. El debate comenzará a las 12 de este viernes y también incluirá la discusión del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que contempla una reforma del Régimen Penal Tributario y una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias.

La sesión promete ser extensa, dada la amplia cantidad de oradores con la que contará, ya que solo dos bancas no fueron ocupadas. En detalle, el debate legislativo será por capítulo y pondrá especial foco en dos de ellos de la ley de leyes: el 11 y el 30.

El primero de los mismos - que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario - fue rechazado por la Cámara de Diputados la semana pasada.

Por su parte, el artículo 30 propone derogar normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología, se convirtió en el eje de una discusión que amenaza con trabar el avance del proyecto.