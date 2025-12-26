El depósito de ANSES de hasta $334.800 después de Navidad

La Prestación por Desempleo de ANSES es una ayuda financiera temporal para aquellas personas que perdieron un empleo formal en el último año.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) proporciona un programa especial, cuyo objetivo es apoyar temporalmente a trabajadores formales que perdieron su empleo en el último tiempo. Se trata de la Prestación por Desempleo.

Pasada la Navidad, se activan los pagos para este grupo de beneficiarios según lo dicta el Calendario oficial de ANSES , a partir de hoy 26 de diciembre de 2025 . El objetivo es aliviar a personas dentro del mercado laboral formal que se quedaron sin trabajo, mientras buscan otra fuente de ingresos.

La Prestación por Desempleo tiene como objetivo acompañar a las personas que quedaron sin trabajo. Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir una serie de requisitos que varían según el tipo de contrato bajo el cual se desempeñaba el trabajador.

En primer lugar, la finalización de la relación laboral debe haber sido involuntaria . Esto incluye los despidos sin causa justificada , la finalización de contratos temporales o el cese de actividades . Además, la normativa exige cumplir con determinados períodos de aportes previos . Se trata de un beneficio que no es automático ni universal , ya que tanto su aprobación como el monto a percibir dependen directamente del historial laboral y contributivo de cada solicitante.

Pueden acceder a la Prestación por Desempleo las personas que se encuentren dentro de alguno de los siguientes grupos:

Trabajadores permanentes : deben acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos a la fecha de desvinculación laboral.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos 3 años.

Trabajadores de la construcción: se requiere un mínimo de 8 meses de aportes dentro de los 2 años anteriores a la finalización de la obra.

Cómo tramitar la prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se tramita ante ANSES y puede iniciarse de forma online o presencial. Para iniciarlo es necesario reunir la documentación que acredite la finalización de la relación laboral, como el telegrama de despido, la carta documento o la constancia de finalización de contrato, además del DNI y un CBU a nombre del titular para el cobro del beneficio.

Antes de avanzar, se recomienda verificar que los datos personales y laborales estén actualizados en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Este paso es clave para evitar demoras o rechazos, ya que el organismo evalúa el historial laboral y los aportes registrados a nombre del trabajador.

Una vez confirmada la información, se debe solicitar un turno a través de los canales oficiales de ANSES o completar el trámite de manera digital si el sistema lo permite.

En el caso de los trabajadores de la construcción, también se debe presentar la libreta de fondo de cese laboral. Tras la presentación, ANSES analiza si se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente y determina tanto el monto como la duración de la prestación.

Es importante tener en cuenta que el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o a la finalización del contrato. Superado ese plazo, se puede perder el derecho a acceder al beneficio. El estado del trámite y las fechas de cobro pueden consultarse posteriormente desde Mi ANSES, una vez aprobada la prestación.

ANSES billetes.webp

Monto de la prestación por Desempleo de ANSES

El monto de la Prestación por Desempleo no es igual para todos los beneficiarios. La cifra de $334.800 corresponde al tope máximo vigente en diciembre de 2025, tras un ajuste del 1,95%, y no a un valor fijo universal.

El importe que percibe cada persona se calcula a partir del mejor salario promedio registrado durante los últimos seis meses trabajados previos a la pérdida del empleo. A partir de ese promedio, el monto final se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente. De este modo, cada beneficiario recibe un valor personalizado, acorde a su historial salarial, siempre dentro del límite máximo establecido por la normativa.

Cuándo cobro la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025

Debido al feriado por Navidad, el cronograma habitual de pagos se reanuda inmediatamente después. Según el calendario oficial difundido por ANSES, la acreditación de la Prestación por Desempleo se realiza de acuerdo con la terminación del DNI.

En ese marco, el viernes 26 de diciembre de 2025 cobran los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 4 y 5. En tanto, el lunes 29 de diciembre continuarán los pagos para las terminaciones restantes, conforme al calendario establecido para el mes.

Desde el organismo recomiendan a los titulares del beneficio consultar su fecha exacta de cobro y el monto a percibir a través de Mi ANSES o la aplicación oficial. Además, recuerdan la importancia de informarse únicamente por los canales oficiales, con el fin de evitar confusiones o datos no verificados.