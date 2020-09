El día en el que la abogada que denunció a Cristina admitió que "lamentablemente, no hay pruebas"

“Pruebas en esto no hay, lamentablemente, y no podés procesarla dos veces por el mismo delito. Acá hay una intención política de la UIF de seguir insistiendo con este tema. La verdad que se necesita que Cristina tenga plata en el exterior. Yo soy la primera que quiere que la tenga pero hoy, no hay pruebas”, aseguró.

El video se volvió a difundir en redes después de que el abogado que representa a dos de los hijos de Lázaro Báez denunció que éstos fueron presionados para involucrar y así poder “meter presa” a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo en la causa de lavado de activos, que se conoció mediáticamente como “ruta del dinero” y en la que la vicepresidenta ni siquiera estaba imputada.

"La idea era meter presa a Cristina Fernández de Kirchner" en la causa de lavado de dinero contra Báez, afirmó hoy el abogado Alejandro Baldini en el juicio oral que se sigue a Lázaro Báez.