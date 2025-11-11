Qué dijo Jaime Durán Barba sobre Javier Milei y cuáles son los desafíos para la segunda etapa del Gobierno

El consultor político ecuatoriano analizó la actualidad del país tras las elecciones legislativas. Así, destacó un supuesto cambio de actitud en el Presidente.

El contundente resultado obtenido por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre marcó un punto de inflexión para el Gobierno de Javier Milei , que inició una nueva etapa con ajustes en el Gabinete y una mayor apertura al diálogo político . El desafío, según analistas, pasa ahora por convertir el apoyo en las urnas en reformas estructurales .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este marco, el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba ofreció un extenso análisis sobre los primeros pasos del oficialismo tras los comicios. Destacó especialmente la “actitud más abierta de diálogo” del Presidente, a quien describió como un líder singular en la política regional.

“ Milei ha tenido una actitud más abierta de diálogo , que es lo que se necesita, porque yo soy enemigo de las actitudes muy dogmáticas y muy sectarias. Eso solo lleva a problemas”, sostuvo el estratega en declaraciones televisivas.

Para Durán Barba , los movimientos del Gobierno tras los comicios “ fueron positivos ”. Subrayó que el Presidente retomó el liderazgo político y que los gobernadores comenzaron a visitar la Casa Rosada con una frecuencia inédita desde el inicio de la gestión libertaria. “Desde el 26 de octubre hay un antes y un después en la forma de gobernar”, afirmó.

El consultor también remarcó que Milei atravesó “ un tropezón brutal en la provincia de Buenos Aires ”, aunque posteriormente “ ganó de manera aplastante ” en el escenario nacional.

Para Durán Barba, Milei tiene una “actitud más abierta de diálogo” .

Según explicó, ese comportamiento del electorado refleja una sociedad volátil, propia de “la época del internet, en la que la gente no se queda quieta y se comunica permanentemente a través de las redes”.

Durán Barba: “Milei es un personaje que rompe moldes en la región”

Durán Barba elogió la capacidad comunicacional del Presidente: “Es una persona que tiene unas ideas interesantes y hace también campañas muy buenas”.

En su opinión, el Milei de la última fase electoral “comunicó muy bien, fue un gran candidato, porque era el candidato de la práctica”.

El analista también reflexionó sobre la proyección internacional del mandatario: “Es un personaje que a nivel mundial nunca tuvimos en América Latina”. Lo definió como un verdadero “rockstar”, que “es recibido con aplausos en todos lados” y que “gana las elecciones contundentemente”.

Y añadió: “Algo debe de hacer bien, porque si no, no le iría tan bien. ¿Significa eso que estoy de acuerdo con las ideas de Milei? No con todas. Con algunas sí, con otras no”.

En los últimos días, Milei concretó una breve gira internacional que incluyó Estados Unidos y Bolivia, donde participó en la asunción de Rodrigo Paz Pereira, reforzando su agenda diplomática en la región.

El futuro del PRO y su vínculo con Javier Milei

El consultor también analizó la situación del PRO tras su acercamiento al oficialismo y fue contundente: “El problema es que el acercamiento que hizo Mauricio Macri fue imprudente. Se acercaron tanto que quedaron absorbidos”.

“Gran parte de su gente se fue, porque es imposible racionalmente decir: ‘Somos partidos distintos, somos partidos de oposición, pero apoyamos incondicionalmente al Gobierno en todo’. Si el elector oye eso, vota por Milei. No tuvieron la habilidad estos dos años de conservar una personalidad”, opinó.

Durán Barba Mauricio Macri.jpg Durán Barba fue consultor del PRO durante algunos años. Archivo

Durán Barba consideró que el PRO debió “apoyar de manera crítica y mantener su identidad”, mientras que reconoció la habilidad del entorno presidencial: “Milei y su equipo fueron muy hábiles, porque los fueron atrayendo de a poco hasta llevarse a buena parte de los dirigentes”.

El analista recordó que “varios ministros importantes del Gobierno vienen del PRO: Sturzenegger, Caputo, Bullrich, Santilli”, y que todos “fueron fundadores del partido en 2005”.

Reacomodamientos en el Gabinete y tensiones internas

Este martes, a las 15 horas, Milei tomará juramento a Diego Santilli en el Salón Blanco de la Casa Rosada, formalizando su nombramiento al frente del Ministerio del Interior, cargo que ya desempeñaba de manera interina desde su anuncio en redes sociales.

La incorporación de Santilli se concretó en un momento de distanciamiento entre el Presidente y el PRO, tras la reunión en Olivos entre Milei y Mauricio Macri, que dejó al exmandatario visiblemente molesto por los cambios impulsados en el Gabinete.

Aunque Macri luego celebró la designación de Santilli, se mostró preocupado por la salida de varios legisladores del PRO hacia las filas libertarias.

En ese contexto, el ex presidente convocó para el miércoles a las 10 una reunión del Consejo Nacional del partido, donde se debatirá la relación con la Casa Rosada y el rumbo que tomará el espacio opositor en los próximos meses.