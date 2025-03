Quintela: "Cristina es importantísima, pero no imprescindible; hay que buscar otros interlocutores"

El gobernador de La Rioja cuestionó al Gobierno pero señaló que "el problema no es Milei, es la oposición". Imagina una unidad para 2027 y sostuvo que Kicillof "tiene un valor agregado pero necesita un equipo".

El gobernador riojano Ricardo Quintela se refirió a los hechos acontecidos en el Congreso, tanto en la marcha de jubilados e hinchas como dentro del recinto, y si bien cuestionó al Gobierno hizo una fuerte autocrítica del peronismo: “Hoy el problema no es Milei, es la oposición. Los interlocutores tienen que cambiar, hace falta alguien distinto que tenga más crédito”. En ese contexto, el mandatario norteño agregó: “Hay etapas que van concluyendo: Cristina es importantísima pero no es imprescindible”.

“Hay que buscar interlocutores que la sociedad pueda escuchar. Cristina está estigmatizada, la destruyeron a pesar que tuvo muy buena gestión”, agregó Quintela en diálogo con AM Con Vos. El gobernador, no obstante, mencionó que observó con “mucha preocupación” los hechos de represión y violencia en el Congreso: “Empieza un proceso de reacción de la sociedad. Tenemos que garantizar de que no se desmadre y que el Gobierno nacional entienda que la gente ejerce un derecho constitucional de manifestarse cuando se le vulneran sus derechos”.