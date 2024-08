Reapareció Gerardo Milman y dejó un mensaje por el atentado contra Cristina Kirchner

Cristian Ritondo y Gerardo Milman.jpg Gerardo Milman junto a Cristian Ritondo.

En cuanto a la declaración del testigo que dice haber visto a Milman en el bar Casablanca, el diputado aseguró que "hubo una charla en el bar Casablanca no con la frase que se me asigna". En relación a la persona que escuchó su diálogo aclaró que "es un testigo falso, se hizo una pericia en su teléfono y el mensaje que dijo haber mandado no está". Por último, ante la responsabilidad sobre el intento de magnicidio a la, en ese entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner remarcó: "No solo lo niego sino lo repudio".

Las frases más resonantes de Cristina Kirchner en el juicio oral

La expresidenta dejó 10 frases que marcan su postura respecto a la investigación judicial y el tratamiento mediático que tuvo el intento de asesinato: