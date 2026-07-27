Presentaron un proyecto de repudio en Diputados por los dichos de Javier Milei contra Lula da Silva + Agregar ámbito en









La iniciativa, que se produjo en medio de una creciente tensión entre la Argentina y Brasil, cuestiona los dichos del Presidente contra su par brasileño y advierten que afectan la relación bilateral entre ambos países.

Presentaron un proyecto de repudio en Diputados por los dichos de Javier Milei contra Lula. Mariano Fuchila

Las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sumaron un nuevo capítulo este lunes, luego de que se presentara en la Cámara de Diputados un proyecto de repudio por las expresiones que el mandatario argentino realizó durante su visita a Brasil.

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La iniciativa fue presentada por Jorge Taiana, quien difundió el proyecto a través de sus redes sociales y cuestionó los dichos de Milei contra Lula y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, durante su participación en un acto de respaldo a la candidatura de Flavio Bolsonaro.

"Los dichos de Milei nos avergüenzan como argentinos", expresó Taiana al anunciar la presentación del proyecto, en el que calificó como "gravísimas" las declaraciones del Presidente durante su visita al país vecino.

En ese sentido, sostuvo que las expresiones de Milei "dañan las relaciones bilaterales y la política exterior argentina", al considerar que implican una "manifiesta injerencia en asuntos internos de otro Estado", en presunta violación de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Además, el exministro de Defensa rechazó la participación de funcionarios de la Cancillería argentina en un acto de carácter político-partidario en el exterior, al sostener que ello representa un apartamiento de sus obligaciones constitucionales.

Por último, advirtió que "la afrenta y los agravios al gobierno de Brasil en su propio país ponen en riesgo los lazos históricos de hermandad y cooperación estratégica entre ambas naciones". Un conflicto diplomático en escala La presentación del proyecto de repudio se produjo en medio de una creciente tensión entre la Argentina y Brasil. El conflicto se agravó el sábado, cuando Javier Milei participó en la Convención Nacional del Partido Liberal en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y lanzó duras críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de "ladrón", "presidiario" y "totalitario". También insultó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, al referirse a él como "la basura calva". Las declaraciones del mandatario argentino provocaron una inmediata reacción del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), que las calificó de "inadmisibles" y cuestionó que un jefe de Estado extranjero realizara agravios contra las autoridades e instituciones brasileñas durante una visita al país. En el plano diplomático, Brasil decidió convocar primero a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y posteriormente citó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el rechazo formal del gobierno de Lula por las expresiones de Milei.