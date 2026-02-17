El PRO anuncia que apoyará la reforma laboral pero exigirá cambios en licencias y aportes sindicales

El bloque que encabeza Cristian Ritondo en Diputados respaldará el proyecto impulsado por el Gobierno, aunque anticipó que buscará modificar el artículo sobre licencias por enfermedad y revisar el esquema de financiamiento sindical.

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados confirmó que acompañará la reforma laboral promovida por el Gobierno , aunque adelantó que impulsará modificaciones en puntos sensibles del texto aprobado por el Senado, especialmente en lo referido a licencias por enfermedad y al régimen de aportes sindicales.

El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, sostuvo que la iniciativa es “muy necesaria”, en particular por su objetivo de fomentar la formalización del empleo y reducir los costos judiciales que enfrentan las pymes, un aspecto que —según remarcó— genera amplio consenso dentro del espacio.

“El sistema actual genera miedo en las pequeñas y medianas empresas por el volumen de litigios” , afirmó el diputado, y consideró que la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) representa una herramienta clave para descomprimir la conflictividad judicial.

No obstante el respaldo general, Ritondo manifestó preocupación por las modificaciones incorporadas en el Senado respecto del régimen de licencias por enfermedad y accidentes. A su entender, tal como quedó redactado el artículo, podría implicar una reducción en los plazos de cobertura y en el esquema de remuneración durante la licencia médica.

El legislador señaló que el sistema requiere ordenamiento y mejoras, pero “sin recortar derechos”, por lo que el PRO buscará revisar ese capítulo durante el tratamiento en Diputados.

Otro diputado del PRO salió a pedir cambios

En la misma línea, el diputado Martín Yeza calificó la reforma como “un avance fenomenal” para el país, aunque advirtió que el artículo sobre licencias, que reduce los salarios entre un 15% y un 50% durante determinadas ausencias por enfermedad, “así como está redactado no lo acompañaríamos”.

Yeza cuestionó que la modificación haya sido introducida en el Senado sobre el final del debate y planteó que la redacción actual podría incentivar que trabajadores concurran enfermos a sus puestos para evitar una merma en sus ingresos. “Hay más gente que iría al trabajo aunque esté enferma porque no puede perder ese porcentaje del sueldo. Entonces, ¿qué se está estimulando? Que se enferme más gente”, sostuvo.

Martín Yeza PRO Diputados Martín Yeza cuestionó el artículo sobre las licencias médicas

Billeteras virtuales y financiamiento sindical

Otro de los puntos que el PRO intentará reintroducir es la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir cobrar sus haberes a través de billeteras virtuales, opción que figuraba en el proyecto original pero fue eliminada en la Cámara alta. Ritondo remarcó que se trata de garantizar libertad de elección y evitar restricciones que beneficien exclusivamente al sistema bancario.

En paralelo, el bloque también mantiene su postura crítica respecto de los aportes compulsivos a los sindicatos. Si bien Ritondo reconoció que en esta instancia es difícil avanzar con una reforma de fondo en el financiamiento sindical, insistió en que el tema debe formar parte de una agenda futura.

Yeza coincidió en que el esquema actual de aportes a las cajas sindicales no se elimina en su carácter obligatorio, lo que considera una oportunidad perdida para profundizar cambios estructurales.

Ante la posibilidad de que las modificaciones introducidas en Diputados obliguen a que el proyecto regrese al Senado, Ritondo sostuvo que corresponde respetar el procedimiento institucional y que la ley debe salir “lo más clara posible”, sin dejar definiciones centrales libradas a la reglamentación.