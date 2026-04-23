Reforma laboral: los artículos clave que volvieron a entrar en vigencia

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la cautelar que había frenado parte de la norma. Desde ahora, vuelven a regir cambios sobre despidos, huelgas, convenios colectivos, teletrabajo y empleo en plataformas.

La resolución judicial reactivó los puntos más sensibles de la reforma laboral y volvió a poner en vigencia 82 artículos que habían quedado frenados por una cautelar.

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este jueves otorgarle efecto suspensivo a la apelación presentada por el Gobierno contra la cautelar que había dejado en pausa 82 artículos de la reforma laboral. Con esa decisión, quedó sin efecto la suspensión que había dispuesto el juez Raúl Horacio Ojeda y esos tramos de la ley recuperaron vigencia mientras continúa la discusión judicial de fondo.

El fallo implica un giro respecto de lo resuelto a fines de marzo, cuando la Justicia había aceptado un planteo de la CGT y había frenado la aplicación de una parte central de la Ley de Modernización Laboral al considerar que podía generar perjuicios sobre derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Ahora, con la nueva decisión, esos artículos vuelven a regir de manera inmediata.

Vuelven a regir los artículos que modifican el cálculo indemnizatorio, al permitir excluir conceptos no mensuales como el aguinaldo. También recuperan vigencia la limitación del cómputo de la antigüedad y la eliminación de la presunción de relación laboral por la sola prestación de servicios. A eso se suma el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , el esquema que buscaba reemplazar parcialmente las indemnizaciones tradicionales.

Derecho a huelga y actividad sindical:

Vuelven a aplicarse las normas que amplían los servicios mínimos durante huelgas e incorporan nuevas categorías de “actividades de importancia trascendental”, con mayores restricciones a las medidas de fuerza. También regresan los cambios sobre actividad sindical, como las restricciones a asambleas, la reducción del crédito horario para delegados, los recortes en la tutela sindical y la posibilidad de sanciones a organizaciones gremiales, incluso con riesgo de pérdida de personería.

Convenios colectivos y negociación

Recuperan vigencia los cambios que alteran el esquema de negociación colectiva. Entre ellos, la prioridad de los convenios de empresa por sobre los de actividad y la posibilidad de pactar condiciones laborales a la baja, uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos.

Teletrabajo y nuevas modalidades



Vuelve a regir el artículo que deroga la ley de teletrabajo, junto con los que habilitan nuevas formas de organización laboral, como el fraccionamiento obligatorio de vacaciones y la creación de un “banco de horas” por acuerdo individual.

Trabajadores de plataformas

Vuelve a tener vigencia la disposición que excluye a los trabajadores de plataformas digitales del régimen laboral, al considerarlos “independientes”.

Tercerización y fraude laboral



Regresan los artículos que limitan la responsabilidad solidaria de las empresas en casos de tercerización y los que eliminan presunciones de fraude laboral, dos herramientas relevantes para la fiscalización de las relaciones de trabajo.

Período de prueba

Vuelve a aplicarse la eliminación de la obligación de preaviso durante el período de prueba, una modificación que flexibiliza las condiciones de desvinculación en los primeros meses de empleo.

Cambios en la Justicia laboral

Recuperan vigencia la quita de competencia a la Justicia Nacional del Trabajo en los casos en los que el Estado sea parte, que pasarían al fuero Contencioso Administrativo. También vuelven a regir las modificaciones que reducen los intereses en juicios laborales y habilitan a las empresas a pagar sentencias en hasta 12 cuotas.