Roberto García Moritán será candidato a jefe de Gobierno porteño en 2027: "Voy a jugar"

El exministro porteño y otrora legislador se presentará con el sello del Partido Demócrata Progresista. Buscará disputarle el electorado al macrismo y a los libertarios.

El empresario Roberto García Moritán anticipó que se presentará como candidato en la Ciudad de Buenos Aires para competir por la jefatura de Gobierno en 2027: "Voy a jugar". Luego de su corto paso por la administración de Jorge Macri, ahora apuesta a rivalizar con el PRO y a disputarle electorado a La Libertad Avanza .

El exmarido de Carolina "Pampita" Ardohain analizó el escenario de la política porteña, a un año y medio de las elecciones que definirán la suerte del macrismo en su histórico bastión, el cual se transformó en el último tiempo en un eje de negociación entre dos espacios que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, buscan disputar por el cetro porteño.

El exlegislador porteño y otrora ministro de Desarrollo Económico entre diciembre del 2023 y octubre del 2024 , consideró que la pelea entre el PRO y los libertarios por el control de CABA responde a la importancia estratégica de la Ciudad. “Gobernar Buenos Aires es como gobernar París, es como gobernar Madrid, es como gestionar una gran capital global”, dijo.

En diálogo con Infobae TV, García Moritán destacó la fortaleza electoral del macrismo en CABA, territorio que domina desde casi 20 años, y reconoció que no será una tarea sencilla la elección futura. “Por eso están hace tantos años”, dijo y resaltó que pese al mal resultado de mayo del año pasado, el PRO está en condiciones de defender el terreno.

Respecto al objetivo de los libertarios, no dudó en afirmar que hay “codicia” pero también “una necesidad, una mirada, un deseo de Karina Milei de decir: ahí pongo a alguien de La Libertad Avanza a competir, a jugar y a ganarnos”.

Garcia Moritan.webp Roberto García Moritán confirmó que se postulará en 2027.

Roberto García Moritán sobre su candidatura a jefe de Gobierno: "Voy a jugar con lo que tengo"

El empresario anticipó que se postulará como representante del Partido Demócrata Progresista. “Para mí es una oportunidad y estoy dispuesto a jugarlo. Voy a competir con Libertad Avanza, con el PRO, con aparatos electorales en funcionamiento y con mucho financiamiento y militancia. Yo voy a jugar con lo que tengo”, afirmó.

El universo objetivo al que apuntará Moritán serán los votantes que en elecciones pasadas se sintieron identificados con el PRO y La Libertad Avanza, pero que por diferentes motivos han perdido la confianza en ambos partidos y buscan otras opciones. “Lo que mejor nos define a nosotros somos liberales humanistas. Somos liberales desde la concepción económica, pero no dejamos nunca a nadie afuera. Pensamos en la gente”, subrayó.

En cuanto al análisis socio-económico y a las claves de su futuro programa de campaña, destacó que tendrá el foco puesto en la clase media y en las pymes familiares. “Creo que el proyecto que estamos trabajando tiene que ver con volver a contener a la clase media, que me parece que es la más castigada en todo este proceso, la pyme familiar, que la está pasando mal y necesita políticas activas”, dijo.

De todas maneras, aclaró que, según su observación, “la responsabilidad del desastre y del momento que estamos viviendo tiene que ver con el populismo”. A criterio del empresario, son consecuencias “de 80 años de populismo”.

Por último, se refirió a su intempestiva salida del Ministerio de Desarrollo Económico. Denunció que hubo de por medio “operaciones políticas” y “una cama muy mal intencionada” orquestada por diferentes sectores políticos y mediáticos.

El dirigente había sido denunciado ante la Justicia por la supuesta “contratación irregular de 384 empleados del ministerio y otras contrataciones de servicios con proveedores de distintos eventos por sumas millonarias o con precio vil”. Al momento de renunciar, adujo cuestiones personales dado que, a la par, atravesaba la separación de su matrimonio con la modelo.