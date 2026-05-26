Sandra Pettovello viajó al Vaticano mientras el Gobierno acelera gestiones por una posible visita del papa León XIV

La ministra de Capital Humano inició una agenda de alto nivel en Roma. El viaje se da días después de la reunión que encabezó junto a Pablo Quirno con la cúpula del Episcopado argentino.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , comenzó este lunes una agenda oficial en el Vaticano, en medio de las versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina antes de fin de año. La funcionaria participará de encuentros vinculados a educación, salud mental, inteligencia artificial y desarrollo humano.

El viaje ocurre en un momento de fuerte activación diplomática entre el Gobierno y la Iglesia . La semana pasada, Pettovello encabezó junto al vicecanciller Pablo Quirno una reunión en el Palacio San Martín con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. El encuentro buscó acercar posiciones en la previa del Tedeum del 25 de Mayo y, según deslizan en la Casa Rosada, también tender puentes ante una eventual llegada de León XIV al país.

En Roma, la ministra participará del foro regional “Mapas de esperanza para una agenda educativa”, que reunirá a ministros iberoamericanos en el Vaticano y culminará con un acto encabezado por el Papa. Además, tiene previstas reuniones con el cardenal Pietro Parolin y funcionarios del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos más influyentes de la Curia.

Aunque oficialmente el Gobierno evita vincular el viaje con las negociaciones por una visita papal, en el oficialismo reconocen que existe entusiasmo por la posibilidad de que León XIV llegue a la Argentina en los próximos meses. En Balcarce 50 creen que una visita del nuevo pontífice podría mejorar el vínculo con la Iglesia local y convertirse en una imagen políticamente favorable para Javier Milei, en una relación que hasta hace poco parecía destinada al choque permanente.

Javier Milei: "Es probable que el papa León XIV venga a la Argentina en noviembre"

El presidente, Javier Milei, afirmó este martes que el papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre y aseguró que existen altas probabilidades de que el viaje finalmente se concrete. La declaración del Presidente reactivó las expectativas tanto en el Gobierno como dentro de la Iglesia católica local sobre una eventual llegada del nuevo pontífice al país.

Milei Papa León XIV 4 Javier Milei visitó al Papa León XIV. Presidencia de la Nación

“Es probable que el papa León XIV venga a la Argentina en noviembre”, sostuvo Milei en declaraciones a Radio Mitre al ser consultado sobre la relación con el Vaticano y sobre la posibilidad de una visita oficial del sucesor de Francisco.

La posible llegada del Papa aparece además como un gesto político relevante para el Gobierno, que busca recomponer vínculos con distintos sectores de la Iglesia después de meses atravesados por cuestionamientos sociales y cruces públicos vinculados con el impacto del ajuste económico. En las últimas semanas, la conducción del Episcopado argentino volvió a advertir sobre el deterioro de la situación social y el avance de la pobreza sobre sectores de clase media.

Dentro de la Casa Rosada consideran que una eventual visita papal podría contribuir a bajar tensiones y abrir una etapa de mayor diálogo institucional con el Vaticano. Milei mantuvo durante los últimos meses una estrategia de acercamiento con la Iglesia luego de las fuertes críticas que había lanzado años atrás contra el papa Francisco durante la campaña presidencial.

El nuevo pontífice, León XIV, asumió recientemente la conducción de la Iglesia católica tras la muerte de Francisco y comenzó a desplegar sus primeros movimientos diplomáticos y pastorales. Aunque desde el Vaticano todavía no hubo confirmaciones oficiales sobre un viaje a la Argentina, en el Gobierno aseguran que existen conversaciones en marcha para avanzar con una visita durante el segundo semestre.