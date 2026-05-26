Conflicto en Medio Oriente: Irán denunció que EEUU violó el alto al fuego y lanzó nuevas amenazas en plena negociación

Irán acusó a EEUU de romper el alto el fuego.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este martes luego de que Irán acusara a Estados Unidos de romper el alto al fuego vigente mediante ataques realizados en la provincia de Hormozgan , al sur del país, mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz .

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La denuncia fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, que advirtió además que cualquier nueva agresión recibirá una respuesta “mucho más violenta”.

A través de un comunicado oficial, la cancillería iraní afirmó que las fuerzas estadounidenses continuaron realizando operaciones militares pese a la tregua acordada.

"El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego, ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan", sostuvo el Ministerio de Exteriores.

El gobierno iraní agregó además que no dejará pasar nuevos ataques. “Irán no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse”, señalaron las autoridades.

Estados Unidos justificó los ataques

Desde Washington reconocieron operaciones militares en el sur iraní, aunque aseguraron que fueron ejecutadas “en defensa propia”.

El portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Timothy Hawkins, explicó que las acciones buscaron proteger a tropas estadounidenses desplegadas en la región.

“Continúa defendiendo a nuestras fuerzas con moderación durante el alto el fuego en curso”, afirmó en declaraciones a CNN y Europa Press.

Según detallaron fuentes militares, los ataques apuntaron contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles.

Nuevas amenazas desde Irán

En paralelo, el Ejército iraní endureció todavía más el tono de sus advertencias hacia Estados Unidos e Israel. El portavoz militar iraní, Abolfazl Shekarchi, aseguró que cualquier nueva ofensiva provocará una respuesta más amplia y agresiva.

“La respuesta a cualquier nueva agresión será diferente a la anterior y los enemigos harán frente a sorpresas y nuevas tácticas”, sostuvo. Además, advirtió que un eventual nuevo conflicto podría extenderse fuera de Medio Oriente.

“En caso de que haya una nueva ronda de guerra, esta irá más allá de las fronteras de la región y la respuesta será mucho más grave, violenta e intensa”, declaró.

La amenaza sobre el petróleo y el estrecho de Ormuz

Shekarchi también dejó una advertencia vinculada al mercado energético global. El militar iraní aseguró que si se bloquean las exportaciones petroleras de Irán, Teherán impedirá la salida de crudo desde Medio Oriente.

“Si estalla de nuevo la guerra y se impiden las exportaciones de Irán, la República Islámica impedirá que el petróleo salga de la región”, afirmó.

La declaración volvió a poner el foco sobre el estratégico Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el transporte mundial de petróleo.

Explosiones en Bandar Abbas y la presión de Donald Trump

En medio de las acusaciones cruzadas, la agencia estatal iraní IRNA informó que durante las últimas horas se registraron múltiples explosiones en gran parte de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, ubicada frente al estrecho de Ormuz.

donald trump Trump presionó a Irán con el Uranio. Archivo

Hasta el momento, las autoridades iraníes no detallaron oficialmente el alcance de los daños ni la cantidad de víctimas.

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a endurecer su postura frente al programa nuclear iraní.

A través de Truth Social, el mandatario aseguró que cualquier acuerdo con Teherán deberá incluir la entrega inmediata del uranio enriquecido iraní para su destrucción.

"El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para su repatriación y destrucción o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido in situ o en otro lugar aceptable", escribió.

Trump aclaró además que solo aceptará “un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo”.

El mandatario estadounidense vinculó las negociaciones actuales con la posibilidad de ampliar los Abraham Accords. Según explicó, busca incorporar nuevos países al proceso de normalización regional, entre ellos:

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Qatar

Pakistán

Turquía

Egipto

Jordania

Bahrein

“Medio Oriente estaría unido, sería poderoso y económicamente fuerte como quizás ninguna otra región del mundo”, afirmó Trump.

Negociaciones abiertas pero con máxima tensión

Pese al deterioro del clima militar, Washington aseguró que las conversaciones diplomáticas con Teherán continúan avanzando.

El propio Trump sostuvo días atrás que “las negociaciones con la República Islámica de Irán están avanzando muy bien”.

Sin embargo, las nuevas acusaciones, los ataques recientes y las amenazas cruzadas volvieron a instalar dudas sobre la estabilidad del alto al fuego y sobre la posibilidad real de alcanzar un acuerdo duradero en la región.