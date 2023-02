"Descerebrado": el ataque de Fernando Iglesias a De Paul por sus 10 años de carrera

La carta de De Paul y la polémica con Iglesias

Además, el ex jugador de Racing compartió una foto con todas las camisetas que utilizó a lo largo de su trayectoria desde que surgió de las Inferiores de la "Academia": Valencia, Udinese, Atlético de Madrid y la Selección Argentina.

A su vez, Fernando Iglesias, rápido y fiel a su polémico estilo, no tardó en responder a las palabras del campeón del mundo, y lanzó una catarata de tuits.

Embed Estoy en contra del uso de lenguaje épico en casi cualquier circunstancia. Harto del nacionalismo berreta y de la militarización de la vida. Podrido del síndrome de la patria está en peligro. Después se quejan de los soldados de Cristina y el Vatayón Militante. https://t.co/h6ZNZd8x2i — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 11, 2023

"Defender a mi país? De quién? En una cancha? What are you talking about? #Descerebrados, fue el primer mensaje que encendió la bomba. Como puede leerse en el escrito mostrado por el futbolista argentino, en el que también hace referencia "al olor a pasto, el vestuario, defender a mi país... No se comparan con nada", Iglesias agregó: "Estoy en contra del uso de lenguaje épico en casi cualquier circunstancia. Harto del nacionalismo berreta y de la militarización de la vida. Podrido del síndrome de la patria está en peligro. Después se quejan de los soldados de Cristina y el Vatayón Militante".

La carta completa de Rodrigo De Paul

"No puedo borrar de mi cabeza los nervios en el micro camino a la cancha. Esa sensación tan extraña e increíble en la panza por saber que estaba a punto de cumplir el sueño que seguí desde que era un niño. En el camino que decidí transitar por cumplir mi sueño conviví con la incertidumbre de jamás saber si lo iba a lograr.

Tuve que entender lo que significa la responsabilidad, el trabajo, las emociones, la constancia, y sobre todo la presión y la mirada de los que están alrededor, eso para cualquier chico que decide esta profesión es muy difícil. Pero todo valió la pena.

Cada día levantarme para ir a entrenar. El olor a pasto, el vestuario, defender a mi país, y los momentos que me hizo vivir el fútbol son cosas que no se comparan con absolutamente nada.

Me da mucha nostalgia repasar cada momento de mi carrera.

Defiendo cada camiseta que me pongo como si fuera la última vez que la voy a usar. Así lo vivo, así me criaron y así será hasta el último día que salga a una cancha. Ese es el respeto y ejemplo que tengo para darles a cada hincha y cada persona que me sigue y acompaña a lo largo de tantos años.

A veces da miedo soñar en cosas casi inalcanzables. Pero la inocencia de un niño que jugaba en un barrio llamado Sarandí, hasta al hombre que le dieron la posibilidad de ponerle la camiseta número 7 de mi país, estuvo motivado por ser campeón del mundo. Por eso hoy me siento tan orgulloso de todos estos años.

Gracias a cada uno de todos los que me acompañaron en esta gran aventura que todavía le quedan muchas hojas por escribir. Vamos por más. Rodrigo".