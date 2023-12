Santa Fe aprobó su propia Ley de Inteligencia para combatir el narcotráfico

Cómo funcionará y cómo estará integrado el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito

El Sistema de Inteligencia funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe y estará integrado por tres áreas: la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, la Dirección Provincial de Información Patrimonial y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE). El área de Inteligencia Criminal deberá producir conocimiento sobre fenómenos delictivos para elaborar con ello políticas de seguridad.

Por su parte, la Dirección de Información Patrimonial gestionará información sobre fenómenos económicos delictivos y de lavado de activos; mientras que la CIOPE será la encargada de diseñar información para la definición de decisiones estratégicas, algunas de las cuales deriven o no en una investigación.

La protección de datos

Por otro lado, la normativa habilita a que la actividad de producción de información, el personal afectado y las bases de datos de los organismos lleven la clasificación de seguridad que corresponda. En ese sentido, se establecen tres clasificaciones: Secreto (para información cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses vitales de la Provincia); Confidencial (aplicable a todo material cuyo conocimiento no autorizado pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales de la Provincia, de una persona, empresa o institución); y, finalmente, Público (para documentación cuya divulgación no sea perjudicial y que por su índole permita prescindir de restricciones para su conocimiento).

Los espías pueden utilizar “herramientas extraordinarias de monitoreo y seguimiento” en el marco de sus actividades de investigación. Además, siempre dentro de un legajo, están autorizados a recurrir a “medios excepcionales de prueba como el agente encubierto, el agente revelador, la entrega controlada y los informantes”.

En sintonía con el marco normativo nacional, el sistema de inteligencia prohíbe la “obtención, producción y almacenamiento de datos de las personas por razones étnicas, religiosas, ideológicas, de género, políticas, de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, empresariales, cooperativas, asistenciales, culturales y laborales, en especial la periodística”. El personal asignado a estas tareas de inteligencia tampoco pueden realizar “tareas represivas, poseer facultades compulsivas ni cumplir funciones policiales”.

¿Cualquier persona puede utilizar el sistema de inteligencia?

Catallini precisó que el uso del sistema de inteligencia “siempre va a requerir autorización judicial”. “Nadie va a poder hacerlo de oficio o porque se le ocurra”, puntualizó hoy en declaraciones a la radio Aire de Santa Fe. Por lo tanto, dijo que es una “ley que crea un sistema de inteligencia con autoridades claras, donde se regulan los gastos reservados, cómo van a ser las fuentes de información y que tienen que coordinar con las áreas investigativas tanto de las políticas como del Ministerio Público”.

Franco recibió a Pullaro en Casa Rosada

El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió esta tarde al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, en un encuentro en el que dialogaron sobre la agenda de trabajo entre el Gobierno nacional y provincial.

En el marco de la reunión, Francos resaltó el trabajo conjunto con el gobernador santafesino y señaló que “nos plantearon algunas dificultades con respecto a la producción del biodiesel, ya que Santa Fe es una provincia de muchas pymes que se dedican a su producción y que el tema del corte en las naftas es importante para ellos por lo que les propuse tener una reunión con el secretario de Energía para analizar a fondo el problema”.

Francos Pullaro.jpeg

Además, el funcionario nacional remarcó que se continuó con lo conversado con el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, para que “particularmente en la Ruta Nacional 11, se pueda realizar urgentemente trabajos de bacheos ya que es un camino que se utiliza mucho para el transporte de cereales”.