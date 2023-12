Santa Cruz: el gobernador Claudio Vidal no le liquidará el sueldo de diciembre a Alicia Kirchner

"He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo", sostiene la publicación del gobernador santacruceño, quien no precisó bajo que instrumento legal omitirá pagarle el salario a ese grupo de trabajadores y funcionarios públicos.