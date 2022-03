Santiago Cafiero respondió a las críticas de Jorge Lanata por su manejo del inglés: "Lanata is a dickhead"

Cafiero comenzó a hablar en inglés al final de la entrevista y cargó contra Jorge Lanata uno de sus principales críticos. "I feel like the journalist and the opposition are english sommeliers. Lanata said stupid things about me and I don't care. I think Lanata is a dickhead" ("Los periodistas y la oposición se convirtieron todos en sommeliers de inglés. Lanata dijo cosas muy estúpidas sobre mi. Yo creo que Lanata es un cabeza de pito").

Cafiero viajó esta semana a Dubái para visitar la exposición vigente desde octubre y hasta fines marzo que tiene como objetivo agilizar e impulsar la relación entre distintas naciones con el foco puesto en el desarrollo y la innovación bajo el lema Connecting minds, creating the future ("Conectando mentes, creando el futuro")

Allí, luego de anunciar el cierre de acuerdos comerciales entre la Argentina y Medio Oriente por u$s 1000 millones destinados a la inversión en infraestructura, el Canciller y su comitiva visitaron el pabellón nacional, donde compartió un discurso. Sin embargo, el inglés fue duramente criticado en las redes sociales.