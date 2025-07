Anabel Fernández Sagasti apuntó contra el Gobierno por sus críticas al Senado: "No entiende la división de poderes"

A su vez, ejemplificó con un caso durante la pandemia, cuando la entonces presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, le pidió a la Corte Suprema una declaración de certeza para confirmar que el Senado podía sesionar por zoom y la respuesta fue contundente: "La Corte dijo que no se podía meter en el reglamento de otro poder. Si los senadores por mayoría deciden que es valido es valido . No tiene nada que ver la judicialización que pide Milei", remarcó la senadora.

Fernández Sagasti cuestionó el manejo del oficialismo en el Senado

Por otro lado, apuntó contra el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Ezequiel Atauche, por no permitir el desarrollo de las reuniones: "No quiere abrir la comisión ante la mayoría pidiendo que se abra. Nunca se dio eso. Si la mayoría quiere una cosa no la podes impedir porque de eso se trata la democracia. Lo que pasa es que tenemos un Gobierno que no entiende que en Argentina existe la división de poderes".

La legisladora también se refirió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien recibió fuertes críticas de parte del resto del Gobierno por haber permitido el desarrollo de la sesión que consideraron inválida. “Ella es parte del Ejecutivo. Su función en el Senado es dirigir el debate. Si un senador presidiera, una provincia estaría por encima de las otras. Es constitucionalismo puro”, señaló.

Durante esa jornada, la Cámara alta aprobó leyes de mejoras para jubilaciones, fondos a provincias y emergencia para personas con discapacidad. Además rechazó el veto contra la ley que declaraba en emergencia a la ciudad de Bahía Blanca por el temporal.

De todas formas, el presidente Javier Milei anticipó que vetará las iniciativas al advertir que pondrían en riesgo el equilibrio fiscal.