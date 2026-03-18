Selfies, likes comprados y sponsors: cómo la imagen de Javier Milei se usó como negocio antes y después de $LIBRA

Chats y estrategias digitales revelan cómo el entorno de Mauricio Novelli utilizó la imagen del Presidente como un activo comercial para atraer auspicios y jerarquizar eventos, antes y después del fallido lanzamiento de la criptomoneda. Incluso detalles estéticos y anuncios anticipados formaron parte de una construcción orientada a maximizar su valor de mercado.

La figura del presidente Javier Milei aparece en el centro de una serie de estrategias comerciales y promocionales vinculadas al entorno de la academia de trading de Mauricio Novelli , antes y después del fallido lanzamiento de $LIBRA .

Según surge de chats y comunicaciones internas que constan en la causa penal, en septiembre de 2024 —cuando Milei ya estaba comprometido como orador principal del Tech Forum 2024—, el equipo de Novelli comenzó a explotar su imagen para impulsar el evento.

Evaluaron distintas fotografías del Presidente, compraron “likes” en redes sociales para simular mayor interés y debatieron incluso detalles estéticos de la publicación.

“-Milei va a querer que sea a color, así se le notan los ojos” , escribió Novelli en un chat con su equipo, en una frase que refleja el nivel de análisis puesto en la construcción de la imagen presidencial como herramienta de marketing.

El 20 de septiembre de 2024, Novelli se reunió con Milei y aprovechó para tomarse una selfie que luego compartió con su entorno. “Tremenda”, fue una de las respuestas que recibió.

Esa imagen formó parte de la estrategia de difusión: días después, el equipo comunicó a potenciales auspiciantes que el encuentro en la Casa Rosada se enmarcaba en los preparativos del foro.

“Estamos encantados de anunciar que nuestro cofundador…mantuvo una reunión con el Presidente, Javier Milei … parte de los preparativos en marcha para Tech Forum”, señalaba el mensaje redactado por un colaborador del equipo, que fue enviado a clientes y sponsors.

Sin embargo, puertas adentro también se buscaba evitar conflictos: cuando surgió la posibilidad de etiquetar al Presidente en redes sociales, la orden fue tajante. “-¿Etiqueto a Milei? -No”.

Milei finalmente participó como figura central del evento, donde coincidió con empresarios del mundo cripto como Julian Peh y Charles Hoskinson. Este último acusaría más tarde a Novelli y a su socio de haberle pedido dinero a cambio de acceder a una reunión privada con el mandatario.

Los registros periciales también detectaron un mensaje que Novelli se envió a sí mismo el 1 de noviembre de 2024: “Pago Javier kari” lo que suma otro elemento bajo análisis en la investigación a cargo del fiscal Eduardo Taiano.

La utilización del nombre del Presidente no se habría limitado a ese evento. Cuatro días antes del lanzamiento de $LIBRA, María Pía Novelli ya anticipaba que a los auspiciantes del Tech Forum 2025 se les informaba que Milei estaba “confirmado” nuevamente como orador principal, un dato que —según reconocían— incrementaba de forma sustancial el valor de los patrocinios.

“Reconocidos profesores”

Pasó más de un año del escándalo Libra, y la presencia del mandatario persiste también en el ámbito académico: todavía figura en el plan de estudios de N&W Profesional Traders como parte del “equipo de capacitadores”, y “reconocidos profesores” que pasaron por la institución junto a Agustín Laje, Jeremías Walsh y el propio Novelli.

CHATS LIBRA Javier Milei figura en el plan de estudios de N&W Profesional Traders. Ámbito

Los elementos recuperados del teléfono de Novelli muestran cómo la imagen de Milei —desde una selfie hasta el detalle de “sus ojos a color”— fue considerada un activo clave para potenciar negocios, atraer inversores y jerarquizar eventos, incluso en medio de cuestionamientos sobre la transparencia de los emprendimientos asociados.