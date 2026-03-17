$LIBRA: la defensa busca anular el peritaje del teléfono de Novelli, que registró llamados a los hermanos Milei

Los abogados del empresario cripto Mauricio Novelli analizan cuestionar la validez de la pericia realizada sobre su celular. En Tribunales sostienen que podrían plantear irregularidades en el manejo del informe elaborado por la DATIP, que incluye comunicaciones con Javier y Karina Milei.

El peritaje del teléfono de Mauricio Novelli, realizado por la DATIP, registró comunicaciones con Javier y Karina Milei en el marco de la causa $LIBRA.

Las pruebas del expediente $LIBRA son abrumadoras. Hay comunicaciones entre el presidente Javier Milei , su hermana Karina Milei y Mauricio Novelli , entre otros. También hay borradores de acuerdos millonarios, notas y mensajes que aparecieron en el teléfono del empresario cripto amigo de Milei. Todo forma parte de una pericia oficial realizada por la DATIP , que depende del Ministerio Público Fiscal .

En Tribunales ya circula la versión de que la defensa de Novelli y Manuel Terrones Godoy podría cuestionar no solo la filtración de la pericia, sino además alegar que hubo manipulación del informe .

Fuentes judiciales explicaron que, de acuerdo con una investigación interna del Ministerio Público Fiscal , dos funcionarias de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) habrían accedido al sistema interno del organismo.

En ese contexto, una de ellas habría descargado parte del informe preliminar vinculado a ese estudio pericial. Según los registros del sistema, el acceso se produjo el 3 de marzo , indicaron las mismas fuentes. La publicación de la abogada Natalia Volosin , por la que casi debió dar explicaciones, se concretó el 6 de marzo .

Pero el fiscal a cargo del caso, Eduardo Taiano , ya había recibido en noviembre del año pasado un informe preliminar. El peritaje completo está fechado el 7 de enero y fue incorporado al sistema de gestión judicial LEX 100 el 25 de febrero . Las querellas recién pudieron acceder a anexos reservados el viernes 13 pasado .

Desde el Ministerio Público agregaron que el material extraído o filtrado el 3 de marzo de la DATIP formaba parte de un documento que Taiano ya tenía con anterioridad. Es decir, ya estaba en la fiscalía. Los voceros explican que una cosa es la filtración, pero que no consideran que haya existido manipulación o ruptura de la cadena de custodia.

Las funcionarias fueron denunciadas. La causa no tramita junto a la principal, pero hay quienes ya vaticinan que ese expediente podría ser utilizado para intentar anular la causa principal.

La denuncia contra las agentes de la DATIP tramita en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, quien ya le pidió al fiscal Franco Picardi que dictamine si corresponde avanzar.

Picardi es el fiscal que rechazó todos los planteos de nulidad en la causa por actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la que está procesado Diego Spagnuolo. En ese expediente se cuestionaron los audios que dieron origen a la denuncia, aunque finalmente no fueron utilizados como prueba por los investigadores.

La causa principal $LIBRA está en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, pero las medidas las realiza el fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada la investigación. Taiano ya había sido recusado por las querellas, pero en su momento fue confirmado en la causa. El juez, por ahora, no tiene previsto asumir la investigación y mantendrá la instrucción en cabeza del fiscal.