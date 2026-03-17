Sin números en Diputados, la oposición activa un plan B por el escándalo $LIBRA

Luego de que se conociera el peritaje al teléfono de Mauricio Novelli, los exintegrantes de la comisión investigadora anunciaron una serie de iniciativas que complican a los hermanos Milei. Si bien reconocen que el panorama, en Diputados, es complicado, prometen no perder de vista el caso.

La comisión $LIBRA tuvo un revival esta semana . En conferencia de prensa, los diputados y exdiputados de la oposición que la integraron anunciaron una batería de medidas para arrinconar al presidente Javier Milei y su hermana, Karina, luego de que se conocieran, peritaje mediante, los llamados entre ambos y el impulsor de la criptomoneda que derivó en estafa, Mauricio Novelli. Los impulsores de esta jugada reconocen que reunir los votos para avanzar con esas medidas es difícil, y ponen la lupa en los gobernadores. Así y todo, no están desalentados y ya tienen un plan B.

Los exintegrantes de la comisión $LIBRA estaban exultantes en la conferencia de prensa que brindaron el lunes por la tarde, en el Anexo de la Cámara de Diputados. Las pericias al celular del impulsor de la criptomoneda, Mauricio Novelli, ratificaron parte de lo que ese cuerpo de trabajo había concluido en su informe final, que presentaron en noviembre del año pasado, luego de tres meses de trabajo .

Entre otras, que haía existido un “vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda” y el Presidente. Las comunicaciones telefónicas entre los hermanos Milei y el emprendedor, minutos antes del tuit presidencial promocionando $LIBRA, así lo demuestran. Y, sobre todo, acrecientan las sospechas de que fue en esos llamados que el presidente recibió el contrato de 44 caracteres que nadie, hasta el tuit del mandatario, tenía .

En otras palabras, y como concluyó el informe de la comisión, que Javier Milei “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra” que derivó el fraude . Es que, sin ese tuit de Milei, jamás se hubiera desencadenado la maniobra que derivó en estafa.

Así fue que los diputados y exdiputados que integraron la comisión, liderada por Maximiliano Ferraro, que tuvo intenciones de conocer si hubo o no mal desempeño por parte del Presidente, anunciaron una batería de medidas. El asunto es que, al menos aquellas que dependen de la voluntad de los diputados tienen pocas chances de prosperar. Los propios impulsores así lo reconocen, y ponen la lupa en los gobernadores.

Escoltado por los diputados de Unión por la Patria Sabrina Selva, Itai Hagman, Juan Marino; los exdiputados Oscar Agost Carreño (PRO - Córdoba) y Christian Castillo (FIT), además de la “lilita” Mónica Frade, el presidente de la Coalición Cívica anunció las medidas que pondrían en marcha, a raíz de lo conocido en la tarde del viernes.

Además de denunciar al fiscal de la causa ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por entorpecer el pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso, y de pedir su apartamiento, los legisladores anunciaron que impulsarán un pedido de interpelación a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

karina milei, manuel adorni y javier milei Por el caso $LIBRA, la oposición quiere interpelar a Karina Milei y a Manuel Adorni.

El asunto es que para que una interpelación prospere, esta debe ser dictaminada en comisión primero, y aprobada por el pleno en el recinto. Los propios impulsores de la medida reconocen que es prácticamente imposible reunir los votos. Si el proyecto fuera girado a una única comisión, la de Asuntos Constitucionales, cuesta imaginar, para comenzar, que su presidente, el libertario Nicolás Mayoraz, la convoque para avanzar con ese tema.

Y, suponiendo que así fuera, La Libertad Avanza tiene 15 de los 35 miembros que la componen. Con sumar a los dos diputados del PRO que la integran y algún legislador más, que podría ser el radical Diógenes González (los radicales no participaron de la conferencia de prensa y, al igual que el PRO, considerarían que debe ser la Justicia la que investigue el caso) o a la misionera Yamila Ruiz, de Innovación Federal, ya tendrían las firmas para alzarse con un dictamen de rechazo. Voltear ese dictamen y avanzar con el propio sería, para los opositores, una misión casi imposible.

Un panorama similar se plantea con la creación de una comisión ad hoc integrada por diputados “para el seguimiento de los avances y retrocesos de la causa judicial que investiga los hechos” que también anunció Ferraro. De mínima, ese proyecto debería pasar por la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que ni siquiera está constituida. –ni está prevista constituirse en los próximos días.

Así las cosas, los impulsores de la comisión $LIBRA no solo ponen la lupa en el PRO y la UCR que conduce Pamela Verasay. Ambas bancadas, aliadas a Milei, se valen del argumento de que debe ser la Justicia la que debe investigar el caso para desentenderse del asunto.

Sino que, además, ponen la lupa en los gobernadores de las provincias de Tucumán, Osvaldo Jaldo; Catamarca, Raúl Jalil, Misiones, Hugo Passalacqua, y Salta, Gustavo Sáenz. “Con ellos, llegaríamos”, asegura uno de los diputados que integró la comisión investigadora.

Diputados - LIBRA Los exintegrantes de la comisión investigadora seguirán muy de cerca al caso $LIBRA.

En total, esos gobernadores manejan unos 15 diputados, que podrían inclinar la balanza a favor de la creación de una nueva comisión investigadora, o de las interpelaciones a Adorni y Karina Milei. Pero, dan por descontados que esos mandatarios lejos están, al menos por ahora, de querer complicarle el panorama el Presidente. Y así lo demostraron en las últimas sesiones que se celebraron en el Congreso.

Así y todo, los diputados y exdiputados que supieron integrar la comisión harán, de manera informal, un seguimiento de todo lo que las pruebas revelen, y lo incorporarán al informe. En otras palabras, seguirán muy de cerca el accionar de la justicia en el caso que tiene en vilo a los hermanos Milei. En todo caso, apelarán a los medios de comunicación, las redes sociales y las cuestiones de privilegio para poner sobre la mesa las novedades del caso.