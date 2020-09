El oficialismo en el Senado aprobó un dictamen para denunciar ante la Justicia al procurador Casal

Si bien Casal fijó finalmente la fecha de la ceremonia de asunción para el próximo 11 de septiembre y a pesar que desde la oposición argumentaron que por esta razón la cuestión de privilegio quedaba "abstracta", el oficialismo decidió avanzar con la misma.

El artículo 4º del proyecto de Resolución, que deberá ser debatido durante la próxima sesión, propone "instar formal denuncia ante la justicia penal competente para que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículos 248, 249 Código Penal) y/o resistencia contra la autoridad (artículo 239 Código Penal) por parte del Señor Procurador General Interino".

Además, el dictamen manifiesta la "grave preocupación por la indiferencia y la dilación injustificada exhibida por el Procurador General Interino ante las solicitudes de este cuerpo para que dé cumplimiento a la toma de juramento de los representantes del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal en los plazos establecidos" y reclama "dar cumplimiento efectivo e inmediato" al requerimiento.

“Estamos evaluando el rol de un fiscal que se arroga facultades supraconstitucionales, que viene a cuestionar la validez de las decisiones del Senado de la Nación argentina. Yo me pregunto si hizo lo mismo con las decisiones del anterior gobierno que puso por decreto a los representantes del senado. No, no lo hizo”, explicó Doñate.

El senador del Frente de Todos indicó que “Casal hace política de la más obscena y berreta, alzándose con una irreverencia inconcebible a las decisiones adoptadas por este Senado que no son otras que las que la ley nos asigna”. “Casal está jugando a la política sin que nadie lo haya ungido en ese cargo y está jugando fuerte”, sentenció.

"Cursamos nota anoticiando al doctor Casal, que estaba incumpliendo lo dispuesto por este Senado y que satisfaga la orden que había emanado el Congreso. Nos contestó en franca rebeldía con este cuerpo y con argumentos débiles", advirtió.

A su turno, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, sostuvo: "Me sorprende que estemos tratando en la comisión una cuestión de privilegio. Esta cuestión deviene en abstracta porque el Ministerio Público Fiscal se ha pronunciado para el juramento de rigor que tanto le preocupa a Doñate".

"Nos ha impactado el tono imperativo y amenazante con el que Doñate y Sacnun han intimado al procurador. Esa nota impertinente deja en claro la verdadera intención de esta arremetida contra Casal que es ensuciar una persona imparcial", agregó.

En este sentido, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, le respondió que "Esta no es ninguna cuestión abstracta porque, en el ámbito de la cuestión de privilegio, se está instando a denunciar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de procurador interino, que ha incurrido en un incumplimiento".

La senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Elias de Pérez, aseguró que "La asesoría legal le dijo al procurador que todo está en orden y entonces se convoca para el día 11 a que se tome juramento a los representantes elegidos por el Senado, ¿entonces dónde está la rebelión, dónde está la supuesta afrenta constitucional?".

En tanto, su compañera de bancada, Silvia Giacoppo, agregó: "Aprendamos a hablar con la verdad, no hay causal para fabricar una causa. El ciudadano quiere que estemos a la par de ellos y cumplamos los procedimientos, pido respetar la prudencia".

Por su parte, el senador oficialista, Guillermo Snopek, criticó a la oposición: "Piden prudencia cuando hicieron una persecución sistemática a Gils Carbó para que renuncie. Piden institucionalidad cuando designaron por decreto a dos miembros de la Corte Suprema".

"Hay una clara invasión a la esfera de otro poder, el Ministerio Público Fiscal es autónomo y no está sujeto a instrucciones emanadas de órganos ajenos a su estructura", cuestionó Luis Naidenoff.

Por último, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, cerró: "Estamos cumpliendo las funciones que la ley y la Constitución le han dado al Senado de la Nación. Espero que el procurador entienda que es nuestra función que estén bien designados los representantes".

Las "cuestiones de privilegio" son planteos que suelen hacer los legisladores nacionales durante las sesiones, previamente a tratar los asuntos del día, cuando sienten que sus fueros o los de la Cámara se vieron afectados por alguna situación.