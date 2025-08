Senadores del PJ meten presión a los otros bloques por vetos: "Si alguno se da vuelta, tenemos un nuevo Kueider"

"Vamos a sostener y ratificar la decisión del Congreso y confiamos en tener los votos para insistir en que estos proyectos se conviertan en ley porque es un hecho de absoluta justicia", sintetizó el porteño Mariano Recalde en una conferencia de prensa del bloque, en donde consideró que los aumentos jubilatorios se trataban de "un pequeño alivio para los jubilados y el Gobierno tiene los recursos. Es mentira que no hay plata y que es una decisión irresponsable del Congreso, que además fue aprobada con enorme mayoría".

El senador enumeró a los legisladores de otros bloques que respaldaron el proyecto de ley en una sesión de julio y expresó: "Les pido a todos los coprovincianos de nuestro país que hablen con estos senadores, tienen que volver a votar esta ley. Si alguno no lo hace, ahí tenemos un nuevo Kueider, y lo vamos a denunciar". "Cuando te aplauden los de afuera y protestan los de adentro se nota claramente para quién estás gobernando", analizó luego.

Con respecto al veto de la emergencia en discapacidad, se manifestó el puntano Fernando Salino: "Si los objetivos del plan económico son que los discapacitados no sean transportados o no dispongan de lo elemental que tienen que tener, efectivamente tenemos otros objetivos. Además opinó que "con el certificado único de discapacidad se está pretendiendo hacer una auditoría que están dejando afuera a un montón de personas. Es desmedida, arbitraria y no está llegando al domicilio de las personas, así que ni siquiera tienen la posibilidad de responder".