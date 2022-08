Massa reveló un misterioso llamado de un político opositor: ¿qué le dijo?

El flamante superministro de Economía, Sergio Massa, participó este jueves de la conferencia Council of the Americas, desarrollada en el hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, donde contó que tras su llegada al Gobierno de Alberto Fernández recibió un llamado de un dirigente opositor "duro" para felicitarlo, pero se desconoce quién fue porque pidió no ser nombrado.